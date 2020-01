Un nuovo appuntamento con la soap 'Una vita' attende i numerosissimi fan nel pomeriggio di domenica 12 gennaio: una puntata dove non mancheranno emozioni e colpi di scena. Al centro delle vicende, ancora una volta, quanto sta accadendo a Celia e Felipe i quali, da diverse ore, non danno più segni di vita. Sarà padre Telmo ad offrirsi volontario e a violare la quarantena, entrando nell'appartamento degli Alvarez Hermoso. Mentre tutta Acacias temerà il peggio, Flora scoprirà una cospicua somma di denaro che il fratello Inigo ha tenuto nascosta a 'la Deliciosa', ma le spiegazioni date dal fratello sulla provenienza dei soldi non la convinceranno affatto.

Anticipazioni Una Vita: padre Telmo presta soccorso agli Alvarez Hermoso

I telespettatori della soap ambientata ad Acacias, resteranno con il fiato sospeso in attesa di sapere come si sta evolvendo la situazione legata allo stato di salute di Celia e Felipe. Quest'ultimo, come noto, da diverse ore non sta dando più notizie, tanto che Lucia si lascerà andare allo sconforto e alla disperazione. La giovane cercherà in tutte le maniere di violare la quarantena, per accertarsi dello stato di salute dei suoi parenti, ma sarà padre Telmo, invece, a recarsi nella loro abitazione.

Il parroco, infatti, si renderà disponibile ad entrare in casa degli Alvarez Hermoso, non solo per appurare il loro stato di salute, ma anche per somministrare il medicinale prescritto dal dottor Quilles.

Spoiler della puntata del 12 gennaio: Telmo conferma che Celia e Felipe sono ancora vivi

Gli spoiler relativi al nuovo episodio svelano, dunque, che padre Martinez, dopo essere entrato nell'appartamento, confermerà che i due coniugi sono ancora vivi, ma che, purtroppo, anche Felipe è stato contagiato. Il sacerdote, quindi, comincerà la somministrazione del farmaco che, però, non sembrerà dare i risultati sperati. Intanto nel quartiere, Ceferino continuerà ad importunare Lolita, convinto che la domestica possa diventare la sua sposa. Flora, invece, scoprirà un'ingente somma di denaro in una scatola conservata in pasticceria e chiederà spiegazioni a Inigo.

Il fratello vorrà farle credere che siano dei risparmi accumulati nel tempo, mentre, in realtà, il denaro è frutto delle vincite alle scommesse. Mentre donna Susana organizzerà una veglia di preghiera a cui parteciperà tutto il vicinato, dall'appartamento di Celia e Felipe non giungerà più alcuna notizia, tanto che si temerà il peggio.

In attesa di conoscere gli sviluppi riguardanti la vicenda di Telmo, Felipe e Celia, si ricorda che l'appuntamento domenicale di Una vita andrà in onda a partire dalle 14.20 circa su Canale 5, subito dopo la puntata di Beautiful. Per chi si fosse perso qualche puntata, queste sono disponibili sul sito Mediaset Play.