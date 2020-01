Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue l’appuntamento con la soap opera Una vita, in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14:10. Arrivano delle bruttissime notizie riguardanti ciò che succederà a due storici protagonisti nelle puntate italiane di febbraio 2020, a seguito di una drammatica dipartita. Le anticipazioni spagnole dicono che Ramon Palacios (Juanma Navas), stanco di vivere senza la sua compianta moglie Trini Crespo, deciderà di porre fine al suo immenso dolore, tentando il suicidio.

Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) purtroppo lotterà tra la vita e la morte dopo essere riuscito a disarmare il suo migliore amico, per le gravissime ferite riportate durante la colluttazione.

La morte di Trini, Ramon deciso a togliersi la vita

Dagli spoiler provenienti dalla Spagna e relativi agli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano il mese prossimo si evince che Trini dopo pochi giorni dalla nascita della piccola Milagros perderà la vita. La Crespo esalerà l’ultimo respiro a causa di una gravissima crisi ipertensiva avuta in presenza di Celia, che ancora affranta per non essere riuscita a diventare madre per l’ennesima volta non darà nessun aiuto alla sua amica.

Ebbene sì la commerciante di tinte per capelli non farà in tempo a somministrare alla neo mamma la pillola salvavita, facendo sprofondare nello sconforto totale Ramon. Il ricco borghese non riuscirà proprio ad accettare in nessun modo la prematura scomparsa della sua dolce metà, infatti sempre più distrutto arriverà a decidere di compiere un gesto estremo.

Felipe viene operato d’urgenza, Celia ossessionata da Milagros

Il Palacios Senior all’insaputa dei suoi cari acquisterà un’arma da fuoco, con l’intento di porre fine alla propria esistenza quando rimarrà in casa da solo. Per agire senza destare nessun sospetto, il vedovo di Trini farà credere a Fabiana di avere un appuntamento con Felipe, e scriverà una lettera d’addio ai propri figli. Fortunatamente il padre di Antonito e Maria Luisa, quando sarà in procinto di uccidersi puntando la pistola alla sua tempia, verrà fermato in tempo dall’Alvarez Hermoso.

Quest’ultimo però nel tentativo di salvare Ramos rimarrà ferito, verrà trasportato in ospedale e sottoposto ad un’operazione urgente, a causa di una gravissima ferita riportata all’addome. Anche se l’avvocato riuscirà a superare l’intervento nel migliore dei modi, Celia accuserà il Palacios di essere un assassino sotto lo sguardo del commissario Mendez.

Infine tornerà il sereno tra i due vecchi amici Felipe e Ramon dato che si riconcilieranno, mentre Lolita e Antonito affideranno nuovamente Milagros alle cure della Alvarez Hermoso. Quest’ultima ancora una volta mostrerà la sua incessante ossessione per la neonata, rimproverando in continuazione la balia Fulgencia.