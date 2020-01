Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la TV Soap iberica nata dalla penna di Aurora Guerra, già autrice de Il Segreto. Gli spoiler delle puntate spagnole, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Celia Alvarez Hermoso si scaglierà come una furia contro Lolita Casado, rea di aver assunto la balia Fulgencia per prendersi cura della piccola Milagros dopo la morte di Trini.

Una Vita: Celia passa sempre più tempo con Milagros

Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle prossime puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Celia (Ines Aldea) disapproverà l'idea di Lolita di assumere una balia, di nome Fulgencia, per allattare Milagros dopo la morte di sua madre Trini (Anita Del Rey).

Tutto inizierà con precisione, quando Ramon non riuscirà a superare il lutto di sua moglie, vittima di una crisi ipertensiva a pochi giorni dal parto cesareo. L'uomo, infatti, arriverà addirittura a non sopportare il pianto della sua figlioletta, tanto che Lolita e Antonito si prenderanno cura di lei. La moglie di Felipe, a questo punto, approfitterà di questo momento drammatico per passare la maggior parte della giornata, accanto a Milagros. A tal proposito, i Palacios acconsentiranno all'Alvarez Hermoso di portare la neonata nella sua dimora.

Una Vita anticipazioni: Lolita assume la balia Fulgencia, Felipe ferito da Ramon

Le trame di Una vita, andate in onda a febbraio 2019 in Spagna, rivelano che Lolita comincerà a preoccuparsi per la salute della nipotina, in quanto troppo magra per la sua tenera età. Per questo motivo, Fabiana le consiglierà di prendere una balia, una certa Fulgencia, che nel frattempo aveva dato alla luce un bambino.

Intanto, Ramon sembrerà sprofondare nel baratro della disperazione, tanto da comprare un'arma da fuoco per compiere un atto inconsulto. Fortunatamente, il piano del Palacios naufragherà grazie all'intervento dell'Alvarez Hermoso. In questo frangente, Felipe verrà gravemente ferito all'addome, tanto da ricorrere alle cure ospedaliere. Se quest'ultimo riuscirà a sopravvivere miracolosamente al delicato intervento chirurgico, Celia si scaglierà come una furia contro i Palacios, accusandoli di essere degli assassini.

L'Alvarez Hermoso furiosa con la Casado

In seguito, l'Alvarez Hermoso accuserà dei problemi mentali sempre più evidenti, tanto da trascurare il consorte per stare sempre al fianco di Milagros. Una situazione, che degenererà sempre di più, quando la Casado affiderà la piccola alle cure di Fulgencia, tanto da scatenare le ire funeste di Celia. A tal proposito, quest'ultima riterrà la balia non adatta per stare accanto alla figlia di Ramon, tanto da accusare Lolita di non essere una signora, nonostante abbia sposato Antonito (Alvaro Quintana). Inoltre, la moglie di Felipe (Marc Parejo) racconterà di temere per l'esistenza di Milagros, in quanto il figlio della balia era deceduto forse dopo aver bevuto il latte materno.

Ma ecco che l'amica di Casilda trascurerà questo suggerimento, avvertendola di non mettere più becco negli affari di famiglia.