Prosegue l'appuntamento con le notizie su Una Vita, TV Soap tra le più viste in questo momento in Italia. Lucia Alvarado e Telmo Martinez decideranno di vivere la loro relazione alla luce del sole dopo aver annunciato il loro fidanzamento a La Deliciosa. Un annuncio, che scatenerà le furie di Samuel Alday, il quale dimostrerà di non essere ancora riuscito a dimenticare l'ex promessa sposa.

Una Vita: Telmo e Lucia si riavvicinano

Le anticipazioni di Una vita, rivelano che Samuel prenderà assai male il fidanzamento tra Lucia e Telmo nel corso delle prossime puntate, ambientate ad Acacias 38.

Tutto inizierà con precisione, quando la cugina di Celia lascerà l'Alday sull'altare. Un affronto, che manderà su tutte le furie quest'ultimo, che non esiterà ad offendere pesantemente la sua ex promessa sposa in chiesa davanti a tutti gli ospiti. In seguito, il fratello di Diego tenterà di riconquistare l'Alvarado, in quanto minacciato di gravi ritorsioni dallo strozzino Jimeno, intenzionato a recuperare tutti i soldi, che gli aveva prestato.

In questo frangente, Batan lo obbligherà a sporcarsi le mani di sangue, assolvendo Filo, un killer al suo servizio per uccidere Fra Guillermo, il mentore di Martinez.

Se Filo verrà arrestato dal commissario Mendez, Telmo e Lucia si riavvicineranno notevolmente, grazie al fatto che il primo ha rinunciato all'abito sacerdotale per lei. Poi, la figlia dei Marchesi di Valmez aiuterà l'ex sacerdote a dimostrare l'innocenza di Ursula, ingiustamente accusata della morte del vecchio mentore.

Una Vita anticipazioni: Martinez e l'Alvarado iniziano a vedersi di nascosto

Gli spoiler di Una Vita, rivelano che Martinez e l'Alvarado cominceranno a vedersi di nascosto, finché non decideranno di parlarne apertamente con Felipe e Celia.

A tal proposito, il legale Alvarez Hermoso sarà il primo a scoprire i due fidanzatini in atteggiamenti confidenziali in chiesa. Per questo motivo, inviterà la coppia a muoversi con cautela, visto che Lucia era la promessa sposa di Samuel solo qualche settimana prima. Tuttavia, l'ex sacerdote e la figlia dei Marchesi di Valmez informeranno anche Celia di aver iniziato una storia d'amore, sebbene quest'ultima appaia più presa dalla piccola Milagros, la figlia di Ramon e della defunta Trini.

Ma ecco arrivare il colpo di scena che si presenterà durante una merenda, organizzata a La Deliciosa.

Samuel furioso con Felipe

Nel dettaglio, Samuel già informato da Lucia della situazione sentimentale con Telmo, si recherà presso il negozio di Inigo e Flora per offendere la coppia. Qui, l'Alday non esiterà a scagliarsi contro Felipe, accusandolo di essere un codardo per non aver obbligato sua cugina a sposarlo, visto che si erano fidanzati ufficialmente. Una situazione, che degenererà, tanto che il fratello di Diego verrà sbattuto fuori dalla pasticceria in preda ad un evidente stato di alterazione.