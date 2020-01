Nella soap opera spagnola Una vita non mancano mai intrighi e colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate in programma sulla rete televisiva La 1 TVE in questa settimana appena cominciata dicono che mentre la vendetta di Ursula Dicenta seminerà il panico nel quartiere, al centro delle trame ci saranno ancora Santiago e Marcia. Quest’ultima tornerà in libertà dopo essere riuscita a dimostrare la sua innocenza, mentre il falso marito della brasiliana scamperà alla morte. Nello specifico l’assassino della madre di Blanca rischierà di essere ucciso con un coltello.

Le minacce di Ursula, Rosina nota la stranezza di Liberto

Negli episodi che verranno trasmessi in Spagna da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio, Genoveva perderà i sensi dopo essere venuta a conoscenza delle minacce che Ursula ha scritto in una lettera prima di perdere la vita. Nel frattempo Lolita, abbastanza nervosa per il fatto che presto dovrà partorire, chiederà dei consigli a Carmen. Rosina noterà lo strano atteggiamento di Liberto, invece la Salmeron deciderà di sbarazzarsi della missiva della Dicenta e di rinunciare a far uccidere Santiago.

Emilio, dopo aver temuto che Julio pianifichi qualcosa contro il Dominguez, chiederà aiuto e dei consigli al suo amico Antonito. Santiago, dopo aver appreso le maledizioni fatte da Ursula, avrà dei dubbi. Genoveva apprenderà che esiste una nuova testimonianza a favore di Marcia. Intanto Arantxa, quando non avrà più pazienza, farà sapere di aver accettato la proposta sull'eredità familiare, ricevendo i complimenti del Dominguez.

Liberto inviterà Maite a tornare a Parigi dopo la mostra.

Marcia esce dal carcere, Santiago sospetta di Genoveva

Camino confesserà a Cinta e Felicia di non essere innamorata di Ildefonso. Marcia non appena verrà scagionata dal commissario Mendez, farà ritorno ad Acacias 38 insieme a Felipe. A questo punto la brasiliana riceverà una lettera da Ursula. Maite deciderà di esporre la foto di Camino, facendo rimanere senza parole tutti gli ospiti.

Arantxa inviterà Cesareo a lasciare il quartiere iberico con lei, invece Santiago dopo essere sfuggito alla morte sospetterà di Genoveva. In particolare il falso marito di Marcia, convinto di aver rischiato di essere ucciso per ordine della Salmeron, si presenterà a casa di Felipe. Il marchese de Los Potones acquisterà il dipinto raffigurante Camino nuda, mentre Rosina si arrabbierà con Liberto per non averla messa al corrente del contenuto delle opere di Maite.

Per finire Felicia avrà ulteriori sospetti quando vedrà un fiocco rosso sul vestito della pittrice, invece Julio si sfogherà con Emilio per essere rimasto deluso da Jose.