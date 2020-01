Non mancano mai colpi di scena e misteri nello sceneggiato di origini iberiche Una vita. Le anticipazioni degli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, svelano che Telmo Martinez (Dani Tatay) farà i conti con un drammatico avvenimento quando sarà in procinto di lasciare il sacerdozio per amore di Lucia Alvarado. In particolare il parroco di Acacias 38 dirà addio al suo padre spirituale Frate Guillermo (Quim Intriago), che dopo averlo invitato ad allontanarsi dal paese spagnolo per prendere la giusta decisione verrà ucciso.

A ritrovare il cadavere dell’anziano uomo sarà proprio Telmo, e anche se Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) sarà arrestata come probabile assassina, il prelato crederà che dietro il crimine si possa nascondere il priore Espineira (Josè Luis Lozano). Il rivale di Samuel Alday, dopo aver lasciato la sua vocazione, avrà un duro confronto con il suo superiore visto che lo accuserà di essere il vero assassino del suo mentore.

Guillermo ritrovato senza vita, Ursula viene arrestata

A breve i telespettatori italiani della soap assisteranno al decesso di Frate Guillermo, che perderà la vita per mano di Samuel dopo aver invitato Telmo a seguire il suo cuore.

Il commissario Aurelio, quando troverà il corpo senza vita del mentore del Martinez, verrà a conoscenza grazie a Celia che il defunto uomo prima di essere ucciso con diverse coltellate aveva avuto una discussione con Ursula. Mendez, per far luce sulla misteriosa morte di Guillermo, impedirà alla Dicenta e al prelato di lasciare la casa parrocchiale e farà perquisire l’intera struttura. I poliziotti tra gli effetti personali dell’ex governante troveranno il coltello che è stato utilizzato per porre fine alla vita del mentore di Telmo: a causa di questo indizio la madre di Blanca finirà in carcere. Ursula farà cambiare idea sul suo conto al Martinez, quando continuerà a dirgli di non essere la vera assassina del suo mentore. A questo punto, il parroco comincerà a sospettare che Guillermo potrebbe essere morto per mano del priore Espineira.

Nel contempo l’attenzione del pubblico si concentrerà su Agustina, che avrà uno strano atteggiamento. Quest’ultima a seguito dell’arresto di Ursula, farà capire di non voler rimanere da sola con il commissario Aurelio per non rispondere a nessuna domanda.

Agustina mente a Mendez, Telmo contro Espineira

Nonostante ciò, Mendez non appena si accorgerà che la domestica trova qualsiasi scusa per non essere interrogata sul decesso di Guillermo, le chiederà delle spiegazioni. Agustina, anche se apparirà abbastanza tesa e sarà certa dell’innocenza della Dicenta, affermerà di non aver visto nulla il giorno in cui il mentore di Telmo è stato ucciso. Tramite un flashback, invece, si scoprirà chiaramente che la cameriera non è stata sincera durante il suo interrogatorio, poiché dalle immagini si capirà che lei aveva sorpreso un certo Filo intento ad entrare in chiesa la fatidica sera in cui si è verificato il delitto.

Inoltre dalla ricostruzione degli eventi, emergerà che il volto del criminale è stato visto anche da un mendicante che purtroppo verrà ritrovato senza vita quando avrebbe dovuto testimoniare. Telmo su tutte le furie per quanto accaduto, sempre più convinto che ci sia lo zampino di Espineira nella tragica fine del suo mentore lo affronterà. Il Martinez si presenterà in canonica senza avere indosso gli abiti sacerdotali e dirà al priore che potrebbe aver tolto di mezzo Guillermo per mettere le mani nel patrimonio di Lucia con più facilità. L’ex prelato accecato dalla rabbia, ferirà il suo superiore colpendolo in pieno volto con un pugno.

La situazione si complicherà quando Agustina correrà un grosso pericolo, nel momento in cui verrà ricattata dal presunto omicida del mentore di Telmo.