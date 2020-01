Gli spoiler di Una vita in programma ad inizio 2020 su Canale 5 annunciano un clamoroso colpo di scena. In particolare, Telmo Martinez deciderà di seguire il cuore, tanto da decidere di lasciare gli abiti sacerdotali per vivere accanto a Lucia Alvarado, la donna di cui si è perdutamente innamorato.

Una Vita: Telmo ama Lucia, Ursula in carcere

Un'importante colpo di scena accadrà nel corso delle prossime settimane ad Acacias 38. Le anticipazioni di Una Vita dei primi mesi del 2020, si soffermano su Telmo, il quale prenderà una spiazzante decisione sul suo futuro.

Nel dettaglio, il sacerdote vorrà togliersi gli abiti sacerdotali per amore di Lucia. Una decisione che susciterà le ire funeste di Samuel (Juan Gareda).

Tutto avverrà quando Martinez confesserà al suo mentore di essersi lasciato trasportare dal piacere della carne. Il prelato, infatti, confesserà a Fra Guillermo di aver preso in seria considerazione di abbandonare il clero dopo essersi scambiato un bacio appassionato con l'Alvarado. Un modo anche per salvaguardare quest'ultima dalle cattive intenzioni dell'Alday.

Peccato che il vecchio mentore venga eliminato in circostanze misteriose, tanto che Telmo dovrà rimandare la delicata questione a più tardi. A tal proposito, Ursula verrà portata in carcere per il presunto omicidio di Fra Guillermo (Quim Dotras), in quanto il commissario Mendez aveva scoperto che la Dicenta aveva avuto un brutto screzio con il mentore poco prima della sua morte.

Martinez lascia il sacerdozio, la decisione dell'Alvarado

Stando alle trame di Una Vita, già andate in onda a gennaio 2019 su La 1 e nei prossimi mesi in Italia, si evince che Telmo, all'inizio, non crederà all'innocenza della sua perpetua, sebbene poi si rechi in carcere per esprimere tutta la sua vicinanza. Durante la visita, Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) racconterà di aver litigato con l'anziano frate, in quanto aveva consigliato a Martinez di lasciare il sacerdozio per una cattiva strada.

In ogni modo, quest'ultimo sospetterà Priore Espineira abbia dato l'ordine di uccidere il suo vecchio maestro, per paura che le altre sfere del ceto ecclesiastico venissero a sapere che l'ordine del Cristo Giacente era interessato al denaro di Lucia. Di conseguenza, il sacerdote inizierà delle indagini private in quanto privo della prova regina.

Ma ecco arrivare il colpo di scena che cambierà per sempre il corso degli eventi. Telmo irromperà nella chiesa scelta da l'Alvarado e Samuel per celebrare il loro matrimonio. A tal proposito, Carmen Sanjurjio guarderà sospettosa il sacerdote privo degli abiti sacerdotali, mentre tutti gli invitati rimarranno sconvolti dalla decisione di Lucia di abbandonare il promesso sposo all'altare per rifugiarsi tra le braccia di Celia e Felipe Alvarez Hermoso.

Infine, l'Alday perderà letteralmente la testa, mostrando per la prima volta la sua vera natura.