Mercoledì 15 gennaio andrà in onda un nuovo episodio della soap iberica Una vita e che sarà incentrato sula guarigione di Celia e Felipe. Gli Alvarez Hermozo saranno riusciti ad evitare per un soffio la morte, grazie alle premurose cure di padre Telmo il quale, mettendo a repentaglio anche la proprio vita, ha violato la quarantena per somministrare loro le cure necessarie. Dopo giorni di angoscia in cui si è temuto il peggio, finalmente i coniugi Alvarez Hermozo saranno dichiarati fuori pericolo, tanto che Lucia potrà entrare nell'appartamento e riabbracciare i cugini.

Una vita, spoiler: Lucia riabbraccia Celia e Felipe

Le anticipazioni relative al nuovo appuntamento del 15 gennaio svelano che gli Alvarez Hermozo saranno dichiarati fuori pericolo e miglioreranno a vista d'occhio.

Lo spavento dei giorni passati, lascerà quindi spazio alla gioia e Lucia non vedrà l'ora di riabbracciare i cugini. La Alvarado però, dovrà attendere il nulla osta del dottor Quilles il quale, dopo qualche ora, le darà il permesso di entrare in casa di Celia e Felipe per riabbracciarli. Il ricongiungimento della Alvarado con i due coniugi quindi, segnerà la fine di un incubo non solo per i diretti interessati, ma per tutta Acacias.

Puntata 15 gennaio: gli Alvarez Hermozo completamente guariti

Tutti i vicini saranno al settimo cielo per l'avvenuta guarigione di Celia e Felipe i quali, come noto, hanno seriamente rischiato di morire a causa dell'epidemia.

Solo l'intervento di padre Telmo ha evitato il peggio e il parroco verrà celebrato come un eroe da tutto il quartiere. Anche Lucia non potrà fare a meno di essere grata al sacerdote e lo tratterà con particolare affetto, scatenando di contro, il disappunto di Samuel. L'Alday infatti, non vedrà di buon occhio il riavvicinamento tra Lucia e Telmo, in quanto avrà il timore di perdere nuovamente l'opportunità di mettere le mani sulla cospicua eredità della Alvarado. Intanto, mentre Acacias sarà in festa per la guarigione degli Alvarez Hermozo, Leonor sarà sempre più in crisi con Inigo, a causa dello strano comportamento del pasticcere. Anche Flora sospetterà del fratello ma le due ancora non sanno che il giovane è entrato nel vortice delle scommesse clandestine. Questo fatto, come rivelano gli spoiler sui prossimi episodi, porterà ad una rottura tra la Hidalgo e Inigo.

In attesa di ulteriori notizie in merito a questa vicenda e alla ritrovata serenità in casa di Celia e Felipe, si ricorda che, il nuovo appuntamento con Una vita, è previsto per il 15 gennaio su Canale 5, a partire dalle 14:10, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset Play sono disponibili gli episodi già trasmessi.