Un nuovo ed appassionante episodio di Una vita attende i telespettatori nel pomeriggio di domenica 26 gennaio, quando i fan assisteranno al bacio tra Lucia e Telmo. I due infatti, cadranno in tentazione, salvo poi essere preda dei sensi di colpa per quanto accaduto.

Casilda invece, si starà adoperando per aiutare Lolita a liberarsi di Ceferino, ma ancora non sarà riuscita a farsi dare un bacio d'amore dall'uomo. Novità anche per Liberti, il quale dopo aver dato un pugno a Jordi, sarà visto come un eroe da tutta Acacias.

Anticipazioni Una vita: Telmo e Lucia si baciano

Il nuovo appuntamento con la soap Una vita sarà ricco di colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra padre Telmo e Lucia. I due, avranno ritrovato la complicità di un tempo e passeranno sempre più tempo insieme, suscitando di contro, la gelosia di Samuel. Celia invece, avrà notato lo strano comportamento della cugina e sarà convinta che la giovane si sia innamorata di un altro uomo, confidando i suoi sospetti proprio a Temo. Quest'ultimo, deciderà quindi, di evitare la Alvarado.

Samuel intanto, partirà per Segovia allo scopo di rintracciare il mentore di padre Martinez e non sarà a conoscenza di quanto sta per accadere tra i due. Lucia infatti, si recherà a casa del parroco per rivelargli quanto scoperto sulla dama raffigurata nel quadro e, proprio nel bel mezzo della conversazione, la passione e l'attrazione tra i due prenderà il sopravvento, tanto da arrivare a baciarsi.

Le conseguenze del gesto saranno inaspettate, dato che, entrambi, saranno preda dei sensi di colpa. Mentre Lucia si rifugerà in camera sua in lacrime, il Martinez si isolerà in canonica.

Una vita: anche Casilda vicina al bacio con Ceferino

Il bacio tra Telmo e Lucia porterà i protagonisti a cambiare atteggiamento. Telmo infatti, sarà in crisi per aver ceduto alla tentazione e informerà Ursula di voler passare il Natale digiunando.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla vicenda, gli spoiler svelano che anche Casilda sarà vicina al bacio con Ceferino. L'uomo sembrerà attratto dalla Escolano, ma vorrà rispettare le tradizioni di Cabrahigo e non cadrà in tentazione, almeno per il momento. Intanto Liberto, sarà visto come un eroe da tutto il quartiere, dopo il fendente sferrato a Jordi. Il marito di Rosina, verrà contattato per partecipare a due incontri di boxe, al fine di poter diventare pugile.

Questo è molto altro nella nuova puntata di Una vita, in onda domenica 26 gennaio, a partire dalle 14:30 su Canale 5. Per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove i fan potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.