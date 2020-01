Prosegue lo spazio dedicato alle novità di Una vita, la TV Soap iberica di Aurora Guerra che intrattiene nella fascia pomeridiana quasi tre milioni di spettatori italiani sulle Canale 5. Le anticipazioni sulle trame delle puntate in onda da domenica 2 a venerdì 7 febbraio rivelano che Lucia Alvarado verrà rifiutata da Telmo Martinez. Ceferino, invece, lascerà per sempre Acacias 38. Infine Celia farà sapere a sua cugina e a Trini di essere incinta.

Una Vita, puntate 2-7 febbraio: Ceferino confessa di amare Pilar

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in programmazione fino al 7 febbraio, svelano che Ceferino confiderà a Lolita di essersi baciato con Casilda. Inoltre, l'uomo si sentirà tradito non appena saprà che la Escolano era d'accordo con l'amica per cercare di rompere la 'stregoneria' di Cabrahigo. Nel frattempo Telmo respingerà le avances di Lucia, seguendo il consiglio di Frate Guillermo. Ceferino farà la pace con la domestica nonostante l'imbroglio, a quel punto gli farà sapere che sta per ritornare nella sua città, in quanto non riesce ancora a dimenticare la sua defunta fidanzata Pilar.

Susanna e Rosina verranno a conoscenza che Liberto è diventato un pugile, ragion per cui si presenteranno a bordo ring per assistere ad un suo combattimento: qui le due donne metteranno Seler in difficoltà. Martinez, invece, proverà a trattenere il sentimento che prova per la Alvarado. A proposito di Lucia, Samuel chiederà a Celia di dargli una mano per fare breccia nel cuore di sua cugina.

Samuel non rinuncia al tentativo di conquistare Lucia

Gli spoiler settimanali di Una Vita svelano inoltre che Liberto sarà messo a tappeto dal suo avversario sul ring a causa della tensione e della troppa distrazione provocata dalla moglie che assiste al match. Per questo motivo, Seler sceglierà di lasciare la boxe avendo seriamente il timore di distruggere il suo matrimonio con Rosina. Nello stesso momento, inizierà l'organizzazione per le nozze di Antonito e Lolita.

A proposito, Donna Susana verrà incaricata di confezionare l'abito da sposa per la Casado. Carmen e Casilda, al contrario, si metteranno all'opera per cucire gli abiti che indosseranno al grande evento. Samuel Alday, invece, metterà in atto un piano per fare colpo su Lucia, anche se quest'ultima nel cuore ha solo Telmo. Lolita, invece, avrà una discussione con Susana per il suo abito sposa. In più, la Casado non sarà per niente d'accordo con Inigo e Flora sul menù da servire agli invitati durante il banchetto nuziale. Per questo motivo, la giovane chiederà aiuto a tutte le domestiche di Acacias.

Celia è incinta, Lucia accetta la richiesta della cugina di invitare Samuel a cena

Le trame della soap opera Una Vita in onda la settimana prossima rivelano, infine, che Celia confiderà alla Alvarado ed a Trini di essere in dolce attesa, ma si raccomanderà con loro di tenere totale riservatezza su questa notizia, perlomeno fin quando Felipe non sarà ritornato dal suo viaggio. Intanto Lolita farà pace con Ramon e la Crespo per la preparazione del matrimonio, tant'è da domandare a Servante di fargli da padrino. In chiesa, Telmo e Lucia avranno una dura discussione. In questa occasione, Padre Martinez dirà alla ragazza di non aver alcuna intenzione di lasciare il sacerdozio.

Parole che sconvolgeranno la giovane a tal punto da spingerla quasi passivamente ad accettare la richiesta di sua cugina di invitare Samuel a cena.