Intrighi e colpi di scena terranno incollati al televisore gli appassionati di Una vita anche nella settimana che va dal 7 al 10 gennaio prossimi e dove vi saranno clamorosi sviluppi riguardanti i coniugi Alvarez-Hermozo. i due, dopo essere stati sul punto di morte, cominceranno a dare dei segni di miglioramento grazie anche alle premurose cure di padre Telmo che, come noto, si è reso disponibile a somministrare loro la cura sperimentale prescritta dal dottor Quilles. Il virus influenzale che ha condotto quasi alla morte Celia e Felipe, sembrerà quindi sul punto di essere debellato, mentre nel quartiere, l'arrivo di Ceferino avrà portato scompiglio nella vita di Lolita e Antonito.

Anticipazioni al 10 gennaio: Celia e Felipe sulla via della guarigione

Dopo giorni di profonda angoscia, nelle nuove puntate della soap iberica, sembreranno giungere buone notizie riguardanti i coniugi Alvarez Hermozo che, come noto, sono stati posti in quarantena a causa del terribile virus influenzale che imperversa in città. Padre Telmo, allo scopo di aiutare Celia e Felipe, si chiuderà in casa con loro, per potergli somministrare la cura data dal dottor Quilles. Per diverso tempo, tutti gli occupanti della casa, non daranno segni di vita tanto che, i vicini, penseranno al peggio.

Sarà padre Telmo dopo diverso tempo, a comunicare con l'esterno tramite un biglietto fatto scivolare sotto la porta e che verrà intercettato da Casilda. Sembrerà dunque che, la cura sperimentale, stia cominciando a dare i suoi frutti e che Celia e Felipe siano sulla via della guarigione.

Lucia grata a Telmo per aver salvato Celia e Felipe, Antonito deluso da Lolita

Finalmente anche Lucia, dopo giorni di disperazione, si ritroverà un po' più sollevata e sarà grata a Telmo per l'aiuto offerto a Felipe e Celia. I vicini di Acacias, vorranno ringraziare il parroco organizzando una merenda in suo onore, mentre Samuel non riuscirà a nascondere la sua gelosia, data la ritrovata vicinanza e complicità tra Lucia e il Martinez. La Alvarado intanto, su consiglio del dottor Quilles, dovrà attendere ancora prima di poter rientrare in casa con i cugini.

Se per Celia e Felipe si prospetta un miglioramento, per Lolita non saranno invece giorni facili, dopo l'arrivo nel quartiere di Ceferino. Come noto, l'uomo, a causa di un'antica usanza di Cabrahigo, dovrebbe essere il suo promesso sposo. Il fatto fatto, creerà dissapori tra la domestica e Antonito il quale, sarà deluso dal comportamento della sua fidanzata e mediterà di partire per l'America per dimenticare la delusione d'amore. Intanto Trini, cercherà di mettere pace tra i due, scrivendo allo zio Gennaro, profondo conoscitore delle usanze del paese, nella speranza che l'uomo le suggerisca un modo per rompere l'assurdo compromesso nuziale tra Lolita e Ceferino. Servante invece, sarà disperato dopo aver ricevuto un telegramma da Paciencia, la quale confesserà al marito di essersi innamorata di un altro uomo.

Problemi anche per Inigo e Leonor, dopo che quest'ultima scoprirà che il fidanzato ha cominciato a scommettere sugli incontri di boxe.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda dal 7 al 10 gennaio prossimi a partire dalle 14:10 su Canale 5.