Una vita, la popolare soap iberica tornerà con un nuovo appassionante appuntamento settimanale. Le trame degli episodi in onda dal 12 al 17 gennaio, rivelano che gli Alvarez Hermoso dopo aver rischiato di morire, guariranno dal brutto male che avevano contratto. Intanto, Lolita cercherà un modo per liberarsi di Ceferino mentre Jimeno Batan minaccerà nuovamente Samuel. Infine, Lucia sarà sempre più confusa sui suoi sentimenti e non saprà cosa fare.

Una vita, Felipe e Celia sono salvi

Le trame Una vita dal 12 al 17 gennaio, rivelano che Lolita proverà in tutti i modi a convincere Ceferino a tornare a Cabrahigo, ma lui non ne vorrà sapere ed insisterà nel suo proposito di sposarla.

Nel frattempo, Antoñito non potendone più della situazione che si è creata, dirà nuovamente alla sua fidanzata di essere deluso da lei. Poco dopo, Flora troverà sul bancone della pasticceria una scatola in cui Iñigo tiene i soldi vinti con le scommesse clandestine. Il pasticciere scoperto, si difenderà dicendole di aver messo da parte un po' di risparmi, ma la ragazza non gli crede e continuerà ad avere forti sospetti circa la reale provenienza di quel denaro. Intanto, Servante non riuscirà a capacitarsi del fatto che Paciencia non voglia vederlo e si convincerà che la consorte prima o poi tornerà da lui ad Acacias.

Più tardi, padre Telmo, dopo aver smesso anche lui di dare segnali vitali, farà sapere ai vicini tramite Casilda che gli Alvarez Hermoso si stanno lentamente riprendendo dalla malattia che hanno contratto grazie al farmaco somministrato loro dal dottor Quilles. Tutti i vicini accoglieranno con grande gioia la notizia.

Jimeno Batan minaccia nuovamente Samuel

I vicini festeggeranno padre Telmo eleggendolo a vero e proprio salvatore e Samuel non sopporterà tutto ciò. Tuttavia dovrà dissimulare il suo malcontento, soprattutto per Lucia. Poco dopo, l’Alday, sarà minacciato nuovamente da Jimeno Batán e per tale motivo vorrebbe fare nuovamente la proposta di matrimonio a Lucia (nel corso della prima non ha ricevuto risposta a causa del malessere di Celia), ma temendo un suo rifiuto, non saprà se sia il caso di accelerare nuovamente i tempi.

Nel frattempo, Lucia sarà al culmine della felicità perché finalmente può fare rientro a casa e riabbracciare Celia e Felipe, la sua unica famiglia. Poco dopo, Jimeno Batán insisterà con Samuel dicendogli che deve sposarsi al più presto e restituirgli l'ingente somma di denaro che gli deve altrimenti ne pagherà le conseguenze. L'Alday sarà ovviamente preoccupato dalle minacce dello strozzino e al contempo non potrà non notare che Lucia si sta avvicinando un'altra volta a Padre Telmo e cercherà di riportarla dalla sua parte ricordandole che l'uomo solo qualche tempo prima aveva abusato di lei, ma la giovane non sarà più sicura della colpevolezza del sacerdote ed inoltre non lo riterrà capace di commettere un'azione così orribile.

Lolita si rivolge a zio Gennaro

Telmo approfitterà della ritrovata sintonia con Lucia per chiederle di non accettare un'eventuale nuova proposta matrimoniale di Samuel.

Nel frattempo, Lolita sarà disperata a causa di Ceferino che proprio non vorrà saperne di andarsene via e lasciarla in pace. Finché il giovane sarà nel quartiere, i problemi con Antoñito non saranno risolvibili. La domestica non sapendo più cosa fare, parlerà con Trini del problema ed insieme decideranno di scrivere una lettera a zio Gennaro, l'anziano saggio di Cabrahigo per chiedergli se esiste un modo per rompere l'assurdo compromesso nuziale con Ceferino. Nel frattempo, Samuel cercherà di restare solo con Lucia e per farlo le proporrà di riprendere a restaurare le opere d'arte nello studio in casa sua.

La ragazza, però, non saprà cosa fare.