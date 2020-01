Buone notizie, sconvolgimenti sentimentali e gelosie caratterizzeranno 'Una vita' nelle puntate in onda da lunedì 13 fino a domenica 19 gennaio. Nella settimana in questione la nota soap verrà trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, non andrà invece in onda sabato 18, mentre domenica 19 ci sarà un doppio appuntamento che terrà compagnia agli spettatori dalle 14:30 fino alle 16:15.

Le anticipazioni sulle trame della soap spagnola rivelano che Felipe e Celia riusciranno a riprendersi anche grazie all'aiuto ricevuto da padre Telmo.

Quest'ultimo verrà accolto da tutti come un eroe, specialmente da Lucia che dimostrerà ancora una volta di provare un forte sentimento nei confronti del giovane sacerdote. L'evidente coinvolgimento della ragazza scatenerà la rabbia e la gelosia di Samuel, che deciderà di chiedere a Lucia di convolare a nozze.

Trame Una Vita, puntate da lunedì 13 a domenica 19

Nelle puntate di 'Una Vita' in onda dal 13 al 19 gennaio - eccetto sabato 18 - le vicende legate ai coniugi Alvarez-Hermoso saranno caratterizzate da momenti di sconforto e grande preoccupazione poiché le loro vite saranno appese ad un filo e l'unico da cui poter avere notizie, Telmo, rimarrà nell'appartamento per un po' di tempo senza comunicare nulla alla comunità di Acacias 38.

Susana e le altre donne organizzeranno una veglia di preghiera per Celia e Felipe, quando il silenzio che faceva pensare al peggio sarà interrotto da un messaggio portato da Casilda: padre Telmo annuncerà che i due malati stanno molto meglio e sulla via della guarigione.

Dopo la bella notizia gli abitanti di Acacias tireranno un sospiro di sollievo e Susana farà organizzare alla Deliciosa un rinfresco per festeggiare e accogliere l'eroe del momento, Telmo. Non appena giungerà alla festa, verrà accolto da tutti calorosamente, specialmente da Lucia. L'uomo ha dimostrato grande coraggio e spirito di sacrificio, anche rischiando di morire per la stessa malattia. Lucia, cosciente del grande gesto e felice di poter riabbracciare gli amati cugini, si sentirà sempre più vicina al sacerdote e ciò farà infuriare Samuel.

Puntate dal 13 al 19 gennaio di Una Vita: anticipazioni

La giovane Lucia, nelle trame della puntate di 'Una Vita' trasmesse dal 13 al 19 gennaio, dopo aver sofferto al pensiero di perdere Celia e Felipe, ritroverà la serenità grazie all'intervento di padre Telmo che si è dimostrato pronto a tutto, anche a perdere la vita. La ragazza non riuscirà più a tenere segreto il sentimento che prova per il sacerdote.

L'Alday si accorgerà di ciò che sta accadendo alla fidanzata e non la prenderà affatto bene. In lui cresceranno ancor di più la rabbia e il rancore verso l'uomo che potrebbe privarlo della sua futura sposa e penserà soltanto al modo in cui impedire il peggio. Se non riuscisse a diventare suo marito non avrebbe il controllo sull'eredità della giovane e non potrebbe pagare il grosso debito contratto con Jimeno Batàn.

L'Alday le chiederà di sposarlo ma Lucia vorrà del tempo per riflettere. In seguito, parlando con Telmo, verrà esortata a non accettare la proposta. Samuel non si arrenderà facilmente e cercherà di tenere Lucia sempre più vicina a sé, per far ciò arriverà ad affidarle nuovi lavori di restauro.