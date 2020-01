Prosegue l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la TV Soap iberica, campione di ascolti in Italia. Le trame delle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020 in Spagna, rivelano che Genoveva Salmeron e la serva Augustina avranno un brutto scontro davanti a tutti i servi della soffitta. Lolita Casado, invece, verrà portata in ospedale dopo aver accusato un malore.

Una Vita, puntate spagnole: Genoveva attacca Agustina

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate spagnole in onda dal 27 al 31 gennaio 2020 su La 1 rivelano che Marcia e Santiago ultimeranno i preparativi per la loro partenza a Cuba, mentre Genoveva apprenderà che Agustina ha ricevuto una lettera da Ursula.

A tal proposito, la Salmeron attaccherà la serva davanti a tutti i vicini dopo aver scoperto che la Dicenta ha provato ad ucciderla. Camino, invece, cercherà di prendere le distanze da Ildefonso, sebbene invano, tanto che Maite apparirà sempre più angosciata da questa situazione. A casa Dominguez, Cinta riceverà una nuova proposta di lavoro. Inoltre, Jose vorrà confessare a Ramon la verità su Julio.

Ildelfonso sfida Antonito, Lolita in ospedale

In soffitta, Agustina spingerà Genoveva a terra, tanto che tutte le serve si preoccuperanno per la sua salute mentale.

Più tardi, la Salmeron racconterà a Felipe la verità sull'aggressione subita dalla serva. Santiago, intanto, cercherà il sicario che ha tentato di ucciderlo, mentre Ildelfonso sfiderà Antonito a duello, tanto da mandare nel panico i Palacios. A tal proposito, Lolita verrà portata in ospedale a causa del suo stato d'ansia. Infine, il fantasma di Ursula tornerà a tormentare tutti i vicini di Acacias 38.

Una Vita anticipazioni: la Casado ha avuto un malore per la paura

Gli spoiler di Una vita, in onda dal 27 gennaio in Spagna, rivelano che Felipe riuscirà a riconciliare Genoveva e la serva, mentre Ramon rivelerà che Lolita sta meglio, dopo aver accusato un malore a causa della paura. A tal proposito, la Casado avrà intenzione di tornare a lavorare, se Carmen non glielo proibisse. Le lettere di Ursula, invece, porteranno scompiglio tra i vicini.

Se Rosina sarà sul punto di lasciare Liberto, Ramon apprenderà che la Salmeron ha provato ad ucciderlo. A tal proposito, il Palacios non saprà se confidare a Felipe la scoperta appena fatta. A casa Dominguez, Jose confesserà a Cinta di essere il padre di Julio.

Allo stesso tempo, l'Alvarez Hermoso dimostrerà di non voler dare importanza alla lettera di Ursula, tanto da stracciarla in mille pezzi ed iniziare i preparativi delle nozze con la fidanzata. Felicia, invece, apprenderà che la figlia Camino ha una relazione con Matie dopo aver parlato con Liberto. Infine, Jose e Julio avranno un incontro toccante padre-figlio.