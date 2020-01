Le anticipazioni spagnole di Una vita, amata serie iberica, regalano sempre nuove emozioni. Il popolo spagnolo molto prima di quello italiano può assistere a quanto accade ad Acacias 38. Il mistero che aleggia intorno a Celia viene, finalmente, svelato. A rivelare la verità e Ramon; quest'ultimo dice a Felipe come sono andate realmente le cose. Celia è morta, ma non per mano sua o di qualcun altro, ma solo in seguito ad una fatalità. Ramon rivela all'amico di sempre anche le cause della morte di Trini.

Felipe ne resta sconvolto.

Ramon ottiene l'indulto grazie ad Antonito

Ramon ha scontato dieci anni in carcere. L'uomo e' stato accusato di avere ucciso Celia. Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano fanno un salto temporale di dieci anni. Celia è morta e Ramon ha scontato una pena detentiva in carcere accusato del suo omicidio. Insieme alla pena inflitta dalla legge, Ramon ha dovuto sopportare di essere odiato dal Palacios, marito di Celia. Felipe non conosce la verità e Ramon gliela rivela, lasciandolo attonito.

Antonito, il figlio di Ramon, ha sempre combattuto per rivelare l'innocenza del padre. Il ragazzo fa di tutto per riuscire nel suo intento. Lo scopo di Antonito è quella di fare avere l'indulto al padre. Finalmente il ragazzo riesce nel suo intento: Ramon torna ad Acacias 38. Felipe non sopporta la vista del suo amico. Egli lo ritiene responsabile di quanto accaduto a Celia e prova solo rabbia e disprezzo nel vederlo.

Ramon rivela a Felipe come sono morte Celia e Trini

Ramon è finalmente un uomo libero e, grazie all'intervento di suo figlio Antonito, ha fatto ritorno ad Acacias 38. Felipe, marito di Celia, non è contento di vedere l'uomo girare tranquillamente per il quartiere. Egli lo ritiene responsabile della morte della sua amata e lo affronta. Ramon rivela la verità a Felipe: Trini è morta a causa di Celia.

La donna era molto provata dopo il parto e necessitava di cure. Trini aveva necessità di assumere una pastiglia salva-vita, Celia si rifiuta di aiutare la donna ad assumere la sua medicina. Non paga, la soffoca con un cuscino. Celia non beneficia più di una salute psichica stabile in seguito alla perdita del suo bambino. La Verdejo de Álvarez-Hermoso sviluppa, in seguito a questo dolore, un'ossessione per la bambina di Trini, la piccola Milagros.

Questa sua forma di distorsione della realtà l'ha portata a credere che Milagros sia sua figlia e ha, persino, cercato di allattarla. Nel tentativo di aggredire Ramon con un grosso coltello, ha preso la rincorsa per potere avere più forza nello sferzare il fendente, ma è caduta dalla finestra aperta ed è morta. Cosa farà Felipe saputa la verità sulla morte della moglie?