Prosegue l'appuntamento con le anticipazioni su 'Una vita', la soap opera di grandissimo successo delle reti Mediaset. Le trame delle prossime puntate, in onda su Canale 5, rivelano che il piano di Lucia Alvarado e Telmo Martinez di far arrestare Filo avrà drammatiche conseguenze. Nel dettaglio, la cugina di Celia catturerà le attenzioni del complice di Jimeno, il quale scatenerà le gelosie dell'ex sacerdote. Ursula Dicenta, invece, uscirà dal carcere grazie al commissario Mendez.

Una Vita: Filo ha ucciso Fra Guillermo

Le anticipazioni di 'Una Vita' annunciano che Lucia (Dani Tatay) e Telmo si troveranno in una situazione molto pericolosa, nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5.

Tutto comincerà quando l'ex sacerdote apprenderà che Filo ha posto fine alla vita del suo mentore Fra Guillermo da una rivelazione di Augustina. Un delitto di cui sarà ingiustamente accusata Ursula, la quale finirà in carcere. Fortunatamente, il commissario Mendez non crederà alla colpevolezza della Dicenta, mentre Martinez svolgerà delle indagini personali a riguardo.

La svolta avverrà quando Augustina, incitata da Fabiana, rivelerà all'Alvarado di aver notato un uomo, entrare di nascosto in chiesa il giorno in cui era stato ucciso il vecchio frate. Peccato che la serva si rifiuti di testimoniare davanti alle guardie civili dopo essere stata minacciata dal complice di Jimeno. Per questo motivo, Telmo e Lucia organizzeranno un piano per smascherare Filo, dopo essere stato riconosciuto dalla serva per le vie di Acacias 38.

Una Vita trame: il complice di Jimeno corteggia Lucia, Telmo geloso

Le trame di Una Vita, in onda ad inizio 2020 su Canale 5, rivelano che il commissario Mendez non riuscirà a portare Filo in carcere per la triste fine di Fra Guillermo, in quanto privo della prova regina. L'ex sacerdote, a questo punto, si recherà in un'ex bettola, fingendo di essere un giocatore di carte come il complice di Jimeno, mentre l'Alvarado lo seguirà travestendosi da cortigiana.

Ma ecco che la situazione si complicherà a dismisura. In pratica, Telmo diventerà pazzo di gelosia quando il killer cercherà di fare breccia nel cuore di Lucia (Alba Gutierrez). Un atteggiamento che infastidirà talmente tanto il sicario da puntare un coltello alla gola dell'ex prete. Tutto questo porterà all'arresto del sospettato, sebbene i colpi di scena non siano finiti qui.

Il commissario Mendez libera Ursula

Nel dettaglio, gli spoiler rivelano che Jimeno chiederà a Samuel (Juan Gareda) di fare in modo che Filo non parli con il commissario Mendez. Per fare ciò, lo farà evadere dal carcere, corrompendo alcune guardie carcerarie. Inoltre, il commissario, sicuro dell'innocenza di Ursula (Montserrat Alcoverro), convincerà Fabiana a dichiarare falsa testimonianza in modo da alleggerire la posizione della Dicenta.

Per questo motivo, l'uomo di legge favorirà il rilascio immediato di quest'ultima, etichettando il ritrovamento dell'arma del delitto come vizio di forma.