Sono passate poche settimane da quando Juan Luis Ciano ha dovuto abbandonare gli studi di Uomini e donne: visto che nessuna delle dame del Trono Over voleva conoscerlo, il cavaliere è stato invitato a lasciare il programma da Maria De Filippi. Oggi, intervistato dalla rivista ufficiale della trasmissione, l'ex spasimante di Gemma Galgani ha commentato duramente la decisione della stessa di interrompere bruscamente la loro frequentazione.

Juan ricorda l'esperienza a Uomini e Donne

Sembra non averla presa benissimo Juan Luis Ciano la decisione della redazione di Uomini e Donne di non confermarlo nel cast: questo almeno è quello che si evince dalle dichiarazioni che lui stesso ha rilasciato a pochi giorni dal suo addio alla trasmissione.

Al giornalista del magazine del dating-show che gli ha chiesto di commentare la scelta di Gemma Galgani di chiudere con lui poco prima di Natale, l'ex cavaliere del Trono Over ha fatto sapere: "Essendo più grande di me, pensavo di trovare una persona matura, invece era altro".

"Mi ha deluso soprattutto perché ha detto falsità sul mio conto", ha tuonato il napoletano sulle pagine della rivista di Gossip. Juan, in particolare, smentisce categoricamente il racconto che la torinese ha fatto della nottata che hanno trascorso insieme in albergo: "Ha detto che avrei dormito come un pinguino, invece ci sono state delle tenerezze tra noi".

Le critiche di Ciano a Gemma dopo l'addio a Uomini e Donne

Juan Luis ha anche confermato al magazine di Uomini e Donne di aver provato un reale sentimento per Gemma, lo stesso che lei sembra aver dimenticato in fretta quando ha deciso di interrompere la loro conoscenza da un momento all'altro. "Ha demolito tutto inventandosi cose inesistenti. Lei vuole tutto e subito, invece un rapporto deve crescere.

Io l'ho sempre trattata coi guanti bianchi", ha concluso Ciano nello sfogo che molti siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Un nuovo corteggiatore per Gemma a Uomini e Donne Over

Mentre l'ex Juan Luis Ciano la critica pesantemente sulla pagine del settimanale che è uscito oggi, 17 gennaio, Gemma prova a portare avanti la sua difficile ricerca dell'anima gemella. Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne Over che è stata registrata ieri, informano il pubblico del momento di sconforto che ha vissuto la Galgani dopo aver chiuso la conoscenza con Marcello (che ora esce con Barbara De Santi).

Dopo aver battibeccato un po' con Tina Cipollari sui ritocchini che avrebbe fatto al viso negli ultimi anni, la dama ha ritrovato il sorriso quando Maria De Filippi le ha presentato una persona che ha telefonato in redazione appositamente per conoscere ed eventualmente corteggiare lei.