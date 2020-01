Oggi, sabato 4 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne: il blog "Il Vicolo delle News" ha riportato le anticipazioni dettagliate di quanto successo in studio fino a pochi minuti prima. La protagonista della giornata è stata Gemma Galgani che, messo da parte Juan Luis Ciano, ha iniziato a frequentare il signor Marcello: sebbene tra loro ci siano stati dei baci a stampo, lui ha precisato di voler sentire anche altre dame, tra le quali Anna Tedesco.

Nuova conoscenza per Gemma e prime lacrime

Si è da poco conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne Over: a meno di 24 ore dalla puntata del 3 gennaio, oggi tutti i protagonisti "senior" sono tornati in studio per animarne un'altra, con un grande assente. Le anticipazioni che ha riportato "Il Vicolo delle News", informano il pubblico che Armando Incarnato non ha partecipato all'appuntamento odierno del dating-show, confermando la volontà espressa ieri di non proseguire la sua avventura su Canale 5.

Gemma Galgani, metabolizzata la delusione per come sono andate le cose con Juan Luis Ciano, sta già conoscendo un altro cavaliere: lui si chiama Marcello e sembra aver catturato l'attenzione di molte dame del parterre.

Il blog, infatti, fa sapere che il signore in questione sta sentendo tre persone e con due di loro si è scambiato dei baci a stampo: con la torinese e con Anna Tedesco.

Quando la "regina" degli Over ha scoperto che colui per il quale sta iniziando a provare un interesse si vede con altre e non intende darle per ora l'esclusiva, ci è rimasta a tal punto male che ha faticato a trattenere le lacrime.

Tina chiama il medico e fa distendere Gemma sulla passerella

La prima parte della registrazione di U&D del 4 gennaio è stata dedicata ad una doppia sfilata: prima le dame si sono sfidate sul tema "Bella da far perdere la testa" e poi i cavalieri su "L'uomo che non deve chiedere mai".

Mentre i protagonisti del parterre maschile sfilavano, Tina Cipollari si è accorta che Gemma stava piangendo dopo aver assistito ad un romantico momento tra Aurora e Massimiliano: ricordando un celebre film, la torinese si è lasciata andare ad una commozione che ha simpaticamente allarmato l'opinionista.

La romana, infatti, ha chiamato il dottore e gli ha chiesto di visitare la Galgani: quest'ultima è stata fatta distendere sulla passerella e si è ripresa soltanto quando un cavaliere l'ha presa in braccio e l'ha accompagnata al suo posto.

"Il Vicolo delle News", infine, anticipa che al termine della registrazione è stato chiesto al pubblico presente in studio chi sarà la scelta di Giulio Raselli che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe avvenire non prima del 10 gennaio.