La soap opera di Un posto al sole (Upas) continuerà ad intrattenere il pubblico italiano, anche nel nuovo anno appena iniziato. Le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 gennaio su Rai 3 rivelano che la relazione tra Filippo e Serena entrerà sempre più in crisi, mentre Carla e Mia Parisi cercheranno di ricucire il loro rapporto. Infine Franco Boschi avrà una forte discussione con la Gagliardi.

Un posto al sole, puntate 6-10 gennaio: Carla e Mia si riavvicinano, Alex torna al Vulcano

Le trame di Un posto al sole, in programma da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio 2020 su Rai 3, annunciano importanti colpi di scena.

Nel dettaglio, il comportamento di Filippo scatenerà i sospetti di Serena. Per questo motivo, la Cirillo comincerà ad indagare su cosa nascondano suo marito e Viviana. Intanto, Carla e Mia daranno una svolta al loro rapporto, mentre Vittorio sarà molto contento che Alex possa tornare al Vulcano. Raffaele, invece, farà da paciere tra Renato e Otello, sebbene sia un'impresa difficile.

Allo stesso tempo, Serena deciderà di avere un confronto con il Sartori. In questo frangente, l'uomo sarà costretto a raccontare la vera natura dei rapporti con la nuova ospite del Bed & Breakfast, appena inaugurato a Napoli.

Arianna e Silvia, invece, faranno un'importante proposta di lavoro a Patrizio. Ma ecco che il Giordano chiederà un aumento di stipendio per tornare a fare lo chef al Vulcano. Per questo motivo, qualcuno cercherà di intromettersi per calmare le acque. Infine, Otello continuerà a fare di testa sua, tanto da non riuscire a perdonare Renato.

Franco contro la Gagliardi, Filippo e Serena in crisi

Gli spoiler di Un posto al sole, in programma nella prossima settimana su Rai 3 (6-10 gennaio 2020), rivelano che Filippo resterà spiazzato dalla decisione presa da Serena mentre l'intromissione di Vittorio manderà in fumo il ritorno di Patrizio nelle cucine del Vulcano. Giulia, intanto, sarà sempre più coinvolta dall'amicizia virtuale, instaurata con Marcello. Bianca, invece, continuerà ad avere molti problemi a scuola, tanto da fare preoccupare moltissimo Franco.

Proprio quest'ultimo capirà che sua figlia è molto intimorita dal giudizio della maestra.

Allo stesso tempo, la Cirillo chiuderà le porte ad ogni possibile riappacificazione con Filippo, tanto che ad andarci di mezzo sarà la piccola Irene. Ai Cantieri, Marina e Roberto cercheranno di arginare una grave crisi economica. A tal proposito, la Giordano sarà molto in ansia a causa di alcuni loschi traffici, che possono mettere in cattiva luce la sua società. In seguito, la donna riceverà un'allettante proposta che le farà cambiare idea. II Boschi, invece, si recherà a scuola, dove avrà un violento litigio con la maestra di Bianca. Per questo motivo, Angela cercherà di convincerlo a chiedere scusa alla Gagliardi. Infine Niko incontrerà Beatrice, dove le chiederà alcune informazioni su Aldo Leone.