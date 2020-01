Come anticipato dal settimanale Telepiù, nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alla vicenda che vede coinvolti Filippo e Serena. A un certo punto sembrerà proprio che tutto possa sistemarsi per il meglio, senza che la Cirillo venga a sapere del tradimento, ma purtroppo il destino avrà in serbo per loro un piano diverso. Sfortunatamente un banale incidente innescherà una serie di eventi che porteranno la coppia verso il peggiore degli epiloghi possibili. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda dal 6 al 10 gennaio relativi a questa drammatica storyline.

La confessione di Filippo

Filippo (Michelangelo Tommaso) si renderà conto che la presenza di Viviana (Angela Bertamino) a Napoli rappresenti, senza ombra di dubbio, un grave pericolo per la sua famiglia e deciderà di anticipare le mosse della donna. L'uomo si appresterà a confessare a Serena (Miriam Candurro) di aver passato una notte di passione con la Carlino, prima che sia quest'ultima a svelare il tradimento. Sartori sarà a un passo dal dire la verità alla moglie quando, l'insorgere di un banale problema Idraulico in una delle stanze del Bed and Breakfast, lo interromperà.

A questo punto Serena si troverà costretta a risolvere la piccola emergenza, lasciando il marito all'inizio della sua confessione.

La decisione di Viviana

Successivamente Filippo riceverà un messaggio da parte di Viviana, in cui la donna lo invita a incontrarsi per parlare. L'uomo lascerà la moglie, con una banale scusa, e si recherà all'appuntamento, convinto che Viviana voglia continuare a ricattarlo. In realtà non è così, la donna non ha mai avuto intenzione di creare problemi e gli rivelerà che, dopo aver riflettuto, ha deciso di ripartire e lasciarlo in pace. Purtroppo però Serena, insospettita dall'atteggiamento insolito del marito, li ha seguiti ed ha osservato questo incontro a debita distanza. Non è chiaro quanto la Cirillo riesca ad ascoltare del loro discorso, ma in ogni caso la donna riuscirà a rimettere assieme tutte le tessere del puzzle e a comprendere cosa è accaduto realmente.

Serena lascia Filippo

Quando Filippo tornerà a casa, Serena deciderà di dargli un'ultima possibilità di confessare spontaneamente, ma quando gli chiederà dov'è stato, l'uomo, totalmente all'oscuro di essere stato scoperto, mentirà goffamente. La Cirillo, infuriata dinanzi all'ennesima bugia del marito, lo costringerà a dirle tutta la verità. Dopo avere scoperto quanto è avvenuto, Serena deciderà di troncare definitivamente il loro rapporto senza nessuna possibilità di appello e sembra proprio che a farne le spese sarà la piccola Irene (Greta Putaturo) che soffrirà tantissimo per la separazione dei sui genitori.