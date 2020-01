Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (Upas), la soap opera partenopea dai anni protagonista del palinsesto della rete ammiraglia. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 20 al 24 gennaio 2020 su Rai 3, rivelano che Roberto Ferri sarà molto in ansia per Marina Giordana a causa di Fabrizio Rosato. Marcello, invece, farà perdere le proprie tracce mentre l'esuberante Samuel si avvicinerà pericolosamente ad Arianna Landi.

Un posto al sole, puntate 20-24 gennaio: Roberto preoccupato per Marina, Otello e Teresa fanno pace

Le trame di Un posto al sole, incentrate sulle puntate trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2020 su Rai 3, rivelano che Sebastiano e Fabrizio avranno un nuovo duro confronto. A tal proposito, Roberto sarà molto preoccupato perché Marina sta trascurando il lavoro ai Cantieri. Per questo motivo, Ferri comincerà a fare delle indagini per capire i motivi che hanno spinto la Giordano a comportarsi in questo modo.

Nel frattempo, il nipote di Sebastiano tenterà di dimostrare il suo amore all'imprenditrice ad ogni costo, tanto da arrivare ad una decisione inaspettata. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Marina capirà finalmente la verità sul suo fidanzato. In particolare, la donna apprenderà che Fabrizio aveva incolpato Arturo dell'omicidio di suo padre, mentre in realtà era stato lui. Quale sarà la reazione della donna?

Allo stesso tempo, Silvia chiederà a Rossella di aiutarla a trovare una soluzione, con Otello e Teresa. A tal proposito, l'ex vigile riuscirà a trovare un'armonia con quest'ultima, sebbene la relazione resti a distanza.

Samuel si avvicina ad Arianna, Marcello scompare

Gli spoiler di Un posto al sole in onda a fine gennaio (20-24 gennaio) sul terzo canale della rete ammiraglia, rivelano che Marcello farà perdere le proprie tracce per un po, tanto che Angela crederà che sia stata colpa sua.

La Poggi, infatti, confiderà ad Ornella di temere di aver offeso l'uomo. Intanto, Arianna e Andrea saranno sempre più in crisi. Per questo motivo, Samuel architetterà uno stratagemma per riportare il sorriso sulle labbra della Landi. Ci riuscirà?

Patrizio, invece, non andrà d'accordo con l'aiuto-cuoco, tanto da avere molte discussioni con al Caffè Vulcano. Dall'altro canto, Filippo attenderà con ansia il ritorno di Serena e Irene da Berlino. A tal proposito, la moglie del Ferri farà un incontro inaspettato durante il viaggio. Che la donna abbia intenzione di concedere una seconda possibilità al suo matrimonio?

Angela e Franco sempre più in crisi

Angela e Franco, intanto, avranno terribili confronti per i problemi scolastici di Bianca. Di conseguenza, il Boschi e la moglie avranno pareri diversi sulla possibilità di trovare un insegnante privato alla loro figlia.

Alla fine, la Poggi si recherà a scuola per avere un confronto diretto con la maestra Gagliardi. Qui, quest'ultima esprimerà i suoi dubbi su Franco, tanto che Angela sarà messa di fronte ad una scelta difficile da prendere.