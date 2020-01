La soap Un posto al sole continua ad essere sempre più apprezzata. Negli episodi che andranno in onda dal 6 al 10 gennaio, ci saranno tantissime novità e accadimenti. Serena indagherà sul rapporto tra Filippo e Viviana, la donna vuole capire se c'è stato qualcosa tra i due. Otello e Renato continueranno a mal sopportarsi e scatterà una violenta lite.

Di seguito le anticipazioni, relativamente alle puntate prese in considerazione, della soap opera italiana.

Serena vuole vederci chiaro

Nelle puntate che vanno dal 6 al 10 gennaio, troviamo al centro dell'attenzione il triangolo formato da Serena, Filippo e Viviana.

Serena intuisce che il comportamento del marito nei confronti di Viviana non è tra i più limpidi. La Cirillo comincia a indagare e avrà la sensazione che tra i due qualcosa possa essere accaduto. La donna in maniera molto diretta e aspra mette alle corde il marito. Serena minaccia di lasciare Filippo, lo scopo è quello di far confessare all'uomo eventuali rapporti segreti, o situazioni poco chiare, tra lo stesso e Viviana. Irene sta vivendo molto male questi continui screzi, e le violente discussioni, tra i suoi genitori.

Le altre vicende della soap

Sono molte le situazioni che metteranno in pericolo la tranquillità dei personaggi di Un posto al sole. Otello e Renato continuano ad avere rapporti molto controversi, nemmeno l'intervento di Raffaele e Ornella riesce a placare i loro animi. Otello prenderà una decisone inaspettata che, di certo, non contribuirà a riportare la serenità auspicata. Vittorio è in fibrillazione, il ragazzo è impaziente per il fatto che Alex tornerà a lavorare al Vulcano. Il locale potrebbe accogliere di nuovo Patrizio, la cosa però non sembra andare secondo i piani di Arianna e Silvia. Una delle cause sta nelle richieste economiche del Giordano, l'altra nell'intervento, non certo amichevole, di Vittorio. Bianca continua a essere terrorizzata dalla maestra Gagliardi, con la quale Franco ha uno scontro di opinioni.

Angela vorrebbe che Boschi porgesse le proprie scuse per il comportamento avuto nei confronti dell'insegnante. I Cantieri stanno avendo delle difficoltà, Roberto e Marina dovranno intervenire per risolvere alcune problematiche. La donna non accetterà a cuor leggero l'acquisizione di una quota dei Cantieri, da parte di una società non propriamente limpida. Nel frattempo Marina rimarrà stupita e incredula davanti ad una offerta inattesa. Niko si imbatterà in Beatrice e le chiederà alcune informazioni lavorative e personali. Continua intanto la strana conoscenza virtuale tra Giulia e Marcello, i due sembrano essere sempre più in confidenza.