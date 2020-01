Prosegue l'appuntamento con le notizie su Un posto al sole, la soap opera che dal lunedì al venerdì continua ad essere seguita da un nutrito gruppo di fedelissimi fan. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 gennaio su Rai 3 rivelano che Marina Giordano, in crisi con Fabrizio Rosato, potrà contare sull'apporto di Roberto Ferri.

Leonardo invece si avvicinerà a Serena, mentre Giulia Poggi cadrà nella trappola di Marcello.

Un Posto al Sole, puntate 27-31 gennaio: Marina tra Fabrizio e Roberto

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 27 al 31 gennaio preannunciano importanti novità. Marina e Fabrizio avranno molte occasioni per rivedersi, ma nel frattempo la donna cercherà il sostegno di Roberto. Rosato però cercherà in tutti i modi di riconquistarla dopo le incomprensioni che hanno minato il loro rapporto.

Nel frattempo, Filippo organizzerà una bella sorpresa per Serena e la figlia Irene di ritorno dal loro viaggio a Berlino.

Peccato, però, che l'iniziativa dell'uomo non avrà alcun successo. La Cirillo, infatti, si dimostrerà ancora fredda nei confronti del marito, reo di averla tradita con Viviana.

Marcello manipola Giulia

Ci saranno momenti bui per Renato, abbandonato sia da Nadia che da Otello. Raffaele comincerà a temere che Poggi possa cadere nel tunnel della depressione dopo essere rimasto solo.

Intanto Filippo continuerà ad essere estremamente geloso di Serena.

Di conseguenza, Sartori commetterà un passo falso e prenderà un'assurda decisione. Marcello invece riuscirà a manipolare Giulia, con Angela che inizierà ad essere piuttosto preoccupata per la madre.

Upas, trame al 31 gennaio: Leonardo si avvicina a Serena

Roberto trascorrerà sempre più tempo insieme a Marina e capirà che i problemi tra la Giordano e Fabrizio non riguardano solo la sfera privata, ma anche quella lavorativa.

Giulia, dopo essere caduta nella trappola di Marcello, deciderà di aiutarlo ancora una volta.

Leonardo proverà ad approfittare della crisi coniugale tra Filippo e Serena per insinuarsi nella vita della donna. Patrizio, intanto, aiuterà il fratello Diego a trovare un'altra occupazione, dimostrando di essere una persona molto altruista.

Un Posto al Sole: Giulia rischia di finire nei guai

Bianca continuerà a far preoccupare i genitori.

Franco e Angela, infatti, tenteranno di risolvere i problemi della figlia che non vuole tornare a scuola per colpa di una maestra. La Poggi, a questo punto, deciderà di fare un passo importante per la tranquillità della bambina e parlerà direttamente con il preside dell'istituto.

Nel frattempo, Giulia potrebbe ritrovarsi nei guai dopo essere stata manipolata da Marcello. Patrizio vorrebbe che Diego prendesse il posto di Samuel, e per questo motivo lo metterà sotto pressione, almeno fino a quando qualcuno non gli farà notare che si sta comportando male.

Samuel ingaggiato per un concerto

Il comportamento di Leonardo rischierà di mettere a repentaglio la tranquillità familiare di Irene e Serena. Nel frattempo, Angela apprenderà da Bianca e Franco cos'è realmente accaduto nei pressi della scuola. Questa rivelazione potrebbe avere delle conseguenze inattese.

Samuel otterrà un importante ingaggio per un concerto e Arianna si proporrà di accompagnarlo. Peccato, però, che un contrattempo finirà per scombussolare i piani della donna.