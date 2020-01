Prosegue l'appuntamento con le notizie di Un posto al sole (Upas), la soap opera più longeva della tv italiana. Gli spoiler delle puntate in onda dal 3 al 7 febbraio su Rai 3 rivelano che Filippo Sartori temerà di perdere sua moglie Serena, mentre Giulia Poggi continuerà ad essere manipolata da Marcello. Infine, Marina Giordano deciderà di allontanarsi dal suo fidanzato Fabrizio Rosato.

Un posto al sole, puntate 3-7 febbraio: Serena divisa tra Filippo e Leonardo

Le anticipazioni di Un posto al sole, focalizzate sulle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio annunciano importanti novità.

Nel dettaglio, la storia tra Filippo e Serena sembrerà essere arrivata al capolinea. Peccato, che il Sartori non voglia rassegnarsi all'idea di perdere la sua consorte, tanto che il padre si preoccuperà moltissimo per lui. Per questo motivo, Roberto deciderà di avere un confronto a quattrocchi con la nuora. A tal proposito, la Cirillo si avvicinerà moltissimo a Leonardo durante un incontro al bed & breakfast. In questo frangente, il giovane non si vorrà tirare indietro, tanto da rendere impossibili le cose per Filippo.

Nel frattempo, la maestra di Bianca non avrà ancora le idee chiare su come comportarsi nei confronti di Franco, reo di averla aggredita e diffuso un video on-line. In questo frangente, la Gagliardi dimostrerà un lato più umano del suo carattere, che sarà notato dai coniugi Boschi. Bianca, infatti, comincerà ad andare più volentieri a scuola, tanto da apparire più serena.

Upas anticipazioni al 7 febbraio: Giulia manipolata da Marcello

Le trame di Upas in onda fino al 7 febbraio rivelano che Ornella temerà che la sua amica Giulia sia finita in grossi guai. La Poggi, infatti, sarà sempre più manipolata da Marcello. Di conseguenza, Renato e la dottoressa metteranno in guardia la madre di Angela dei pericoli, in cui si sta cacciando. Peccato, che quest'ultima abbia deciso di fare di testa sua, tanto da voler aiutare economicamente il suo corteggiatore virtuale.

Nel frattempo, Andrea e Arianna dimostreranno di andare sempre più d'accordo, tanto da trascorrere una notte romantica.

Marina prende le distanze da Fabrizio

Allo stesso tempo, Marina cercherà di tenere le distanze da Fabrizio dopo aver saputo che si è macchiato di un crimine di cui è stato incolpato suo padre. Un comportamento che avrà ripercussioni anche sul luogo di lavoro. A tal proposito, la Giordano apparirà molto in difficoltà durante una conferenza stampa, in occasione della presentazione del Rosato. La coppia riuscirà a fare pace? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al venerdì sul terzo canale della tv di Stato.