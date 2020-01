Gli spoiler della famosa soap opera Un posto al sole interessano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio, Marina deciderà di accettare la proposta di Fabrizio, quest'ultimo avrà ancora dei forti contrasti con Sebastiano. Nel frattempo, Giulia sarà notevolmente felice e soddisfatta, poiché riceverà un'offerta particolare da parte di Marcello. Successivamente Angela si confronterà con Franco e scoprirà che Bianca non è ancora riuscita a risolvere i suoi problemi a scuola.

Di seguito le altre anticipazioni della telenovela napoletana.

Beatrice torna insieme ad Aldo

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 13 al 17 gennaio, Niko scoprirà che Beatrice è tornata insieme ad Aldo, l'uomo sarà alquanto dubbioso sul destino della coppia, ma allo stesso tempo spererà che la donna possa essere finalmente felice e realizzata. Intanto Serena sarà notevolmente stressata a causa dei grattacapi legati al Bed and Breakfast. Così Filippo deciderà di aiutare la donna, allo scopo di riacquistare la sua fiducia.

Più tardi Alberto cercherà di suggestionare Marina, ma senza alcun successo, visto che la donna sarà sempre più vicina a Fabrizio. Tuttavia, Bianca non se la sentirà più di tornare a scuola, così Angela e Franco dovranno trovare una soluzione quanto prima. Successivamente Filippo vorrà recuperare il suo rapporto con Serena: quest'ultima prenderà una decisione alquanto improvvisa.

Serena pronta a partire

Giulia preparerà l'incontro con Marcello curando tutti i dettagli, ma la situazione non andrà come previsto. Allo stesso tempo Angela e Franco non andranno molto d'accordo a causa dei problemi di Bianca. Serena, intanto, sarà pronta a partire insieme a Filippo ed Irene. Più tardi Giulia verrà a scoprire della tragica esperienza vissuta da Marcello, così rinuncerà all'idea di conoscerlo. Successivamente Angela dovrà prendere una decisione, e sarà convinta che Bianca abbia bisogno di fare ripetizioni con un'insegnante esperta.

Le tensioni tra Otello e Renato continueranno e la casa piomberà nel caos assoluto. Marina sarà notevolmente turbata, poiché sarà in attesa di avere dei riscontri da parte di Valerio, riguardo la vendita delle proprie quote dei Cantieri. Fabrizio avrà un duro scontro con suo zio, mentre Filippo sarà assai sofferente per la rottura improvvisa con Serena e si ritroverà a fare i conti con le sue inquietudini più grandi. Infine, Michele, Silvia, Guido e Raffaele tenteranno di far riappacificare Otello e Renato, ma non sarà molto facile e la situazione non andrà come sperato.