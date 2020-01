Le anticipazioni di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 più longeva della televisione italiana e ambientata nella suggestiva Posillipo, relative agli episodi che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio, sono ricche di colpi di scena che intratterranno i più fedeli telespettatori della soap partenopea. Fra questi, i problemi della piccola Boschi che non vuole più andare a scuola, la tensione fra Otello e Renato, la proposta di Marcello a Giulia e la rottura tra Filippo e Serena. Un posto al sole va in onda tutti i giorni sul terzo canale Rai dopo GenerAzione Bellezza a partire dalle 20:45.

È possibile rivedere le puntate della soap in streaming su RayPlay.

Beatrice ed Aldo di nuovo insieme

Marina si fa convincere da Fabrizio e finisce per accettare l'offerta di quest'ultimo, sebbene il rancore fra Rosato e Sebastiano sembri rimanere ancora molto forte. Marcello fa una importante ed inaspettata proposta a Giulia, la quale rimane spiazzata, ma molto contenta. Nel frattempo continuano le incomprensioni tra Franco ed Angela causate dai problemi scolastici della piccola Bianca; in particolare la Poggi è disperata, in quanto crede che la questione non abbia una via d'uscita.

Niko viene a conoscenza del ritorno di fiamma tra Beatrice ed Aldo: il giovane avvocato nutre dei dubbi su ciò, ma si augura che l'ex collega sia felice. Mentre Serena è particolarmente stressata a causa dei problemi riguardanti il bed and breakfast, Filippo fa di tutto per aiutarla allo scopo di riguadagnarsi la sua fiducia. Alberto, invece, nutre dei sospetti nei confronti dell'imprenditrice Giordano, la quale è sempre più vicina a Rosato.

Bianca non vuole più andare a scuola

Bianca rifiuta di andare a scuola: i genitori si danno da fare per trovare una soluzione, ma i problemi scolastici della bambina, divenendo alquanto seri, cominciano a ripercuotersi sul loro rapporto. Mentre Filippo fa di tutto per recuperare il suo rapporto con la moglie Serena, quest'ultima prende una decisione del tutto inaspettata.

Intanto, Giulia si da da fare per organizzare l'incontro con Marcello nei minimi dettagli, ma, purtroppo, le cose non andranno molto bene. Dopo avere appreso il passato di Marcello, infatti, la donna decide di rinunciare a conoscerlo.

Preoccupata per la sua famiglia, Serena lascia Napoli insieme a Irene. Mentre continuano i diverbi fra Otello e Renato, Angela, convinta che la figlia abbia bisogno di ripetizioni scolastiche, viene a trovarsi di fronte ad un bivio. Silvia, Michele, Raffaele e Guido cercano di mettere pace fra Otello e Renato, senza, però, riuscire nell'intento. Intanto, le cose tra Serena e Filippo si complicano e quest'ultimo soffre immensamente per la loro rottura.