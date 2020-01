A lungo lontana dai riflettori, la famiglia Parisi tornerà al centro delle trame di Un posto al sole negli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio. La famosa soap opera partenopea tornerà infatti ad affrontare il controverso rapporto tra Carla Parisi e la figlia minore Mia. Le anticipazioni svelano infatti che la donna metterà in atto una serie di comportamenti volti a riconquistare la fiducia della simpatica e ribelle Mia. La bambina, da sempre riluttante a riallacciare un rapporto con Carla dopo l'abbandono, accantonerà le sue reticenze e concederà alla donna una nuova possibilità.

Gli spoiler anticipano infatti che tra le due ci sarà, finalmente, il tanto sperato riavvicinamento.

Anticipazioni Un posto al sole: Vittorio ostacola l'assunzione di Patrizio al Vulcano

In attesa di scoprire in che modo Carla Parisi riuscirà a riconquistare la fiducia della figlia, le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi di Un posto al sole si concentrano anche sulla sorella maggiore di Mia: Alex. La ragazza, infatti, valuterà la possibilità di tornare al suo vecchio lavoro al Caffé Vulcano.

Sebbene Viviana e Silvia offriranno a Patrizio Giordano il ruolo di chef nel loro locale, la trattativa verrà ostacolata da Vittorio Del Bue. Il ragazzo cercherà infatti di convincere Alex a rinunciare al suo attuale impiego per riproporsi come cameriera del Vulcano, conquistando così la possibilità di trascorrere più tempo insieme. Se, dunque, Patrizio attraverserà un momento di forte dubbio circa la sua vita lavorativa, anche il padre Raffaele si troverà in una situazione complessa quando proverà a far riappacificare Renato ed Otello. Con l'aiuto della moglie Ornella, l'uomo cercherà in tutti i modi di ristabilire la sintonia tra i suoi due amici, ma la situazione si aggraverà ulteriormente quando il simpatico Testa prenderà una misteriosa decisione che rischierà di compromettere ulteriormente il già delicato rapporto con Renato.

Trame Upas al 10 gennaio: Niko incontra Beatrice

L'altra storyline che verrà affrontata nei nuovi episodi di Un posto al sole in onda dal 6 al 10 gennaio, riguarderà l'amatissimo personaggio di Marina Giordano. L'imprenditrice, da poco tornata a Napoli affronterà, insieme al suo socio Roberto, la crisi economica che ultimamente ha investito i cantieri. La situazione, in particolare, giungerà ad un punto di svolta quando la donna comprenderà che una società poco trasparente vorrà acquistare le quote dell'attività. Come se non bastasse, la Giordano riceverà una misteriosa proposta lavorativa che la metterà in difficoltà. Infine, Niko incontrerà Beatrice e sarà questa l'occasione per il giovane avvocato di raccogliere informazioni sul lavoro e sulle intenzioni di Aldo Leone.