Prosegue l'appuntamento con le notizie su 'Un posto al sole', TV Soap che dal 1996 racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio su Rai 3 rivelano che Roberto deciderà di parlare con Serena. Leonardo, invece, non avrà intenzione di allontanarsi dalla moglie di Filippo. Infine Ornella parlerà con Angela e Niko della truffa in cui Giulia è caduta.

Un posto al sole, gli spoiler delle puntate dal 3 al 7 febbraio: Roberto decide di parlare con Serena

Gli spoiler delle nuove puntate di 'Un posto al sole', riguardanti gli episodi in onda dal 3 al 7 febbraio, rivelano che Filippo capirà di aver commesso un errore nei riguardi di Serena, ragion per cui proverà a vederla per parlarle urgentemente. Intanto Andrea e Arianna passeranno una notte travolti dalla passione. Serena sarà al Bed and Breakfasts in compagnia di Leonardo, con il quale passerà un momento di 'leggerezza'.

A quel punto Roberto, logorato di vedere suo figlio in crisi, sceglierà d'intromettersi e di andare a parlare con la nuora. Marina, invece, sarà obbligata a vedere ogni giorno Fabrizio per il lavoro, tuttavia proverà a tenere la distanza dall'ex fidanzato, anche se per i due stare lontani sarà dura. Angela e Franco saranno felici, in quanto Bianca riuscirà finalmente a ritrovare la serenità a scuola.

D'altro canto, la maestra Maria Grazia mostrerà un aspetto nascosto della sua personalità.

Leonardo non vuole allontanarsi da Serena

E poi, ancora, le anticipazioni svelano che Arianna avrà una forte discussione con Andrea. Determinato a non allontanarsi da Serena, Leonardo renderà ancora più complicata la relazione tra lei e Filippo. Invece Giulia sarà ad un passo dal cadere nella trappola astuta di Marcello e nel suo diabolico raggiro in rete.

Ornella intuirà lo sbaglio che sta per fare la sua amica. Nel frattempo Samuel vedrà sfumare l'occasione di preparare qualcosa di romantico per Arianna, malgrado ciò proverà a rimediare il prima possibile.

Ornella mette in guardia Angela e Niko sul rischio che corre Giulia

Allarmata per quanto ha appreso da Renato, Ornella proverà a mettere in guardia Giulia riguardo a Marcello, tuttavia lei non avrà alcuna intenzione di ascoltare l'amica. A questo punto la moglie di Raffaele deciderà di mettere al corrente Niko e Angela. Questi ultimi proveranno in tutti i modi di far capire alla madre che è caduta nella trappola di un truffatore, ma senza ottenere alcun successo.

Infatti, Giulia avrà intenzione di trasferire a Marcello la somma che le ha chiesto. Infine, nel bel mezzo della conferenza di presentazione di Fabrizio, un giornalista porrà in crisi Marina con alcune scomode domande.