Sabato 11 gennaio, dalle ore 16:00 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Alla conduzione di questa che è la prima puntata del 2020 troveremo come sempre Silvia Toffanin [VIDEO], che è al timone del programma dalla stagione 2006-2007 (saltò solo qualche mese nel 2010, quando venne sostituita momentaneamente da Alvin). Anche nella prossima puntata la Toffanin intervisterà numerosi volti amati dal pubblico italiano: tra i più attesi vi è senza dubbio Francesco Favino, protagonista del tanto discusso film Hammamet in cui l'attore veste i panni di Bettino Craxi, ex Presidente del Partito Socialista.

Hammamet è nei cinema dal 9 gennaio

Pierfrancesco Favino, dunque, sarà protagonista di una intervista molto attesa in cui racconterà in che modo è riuscito a vestire i panni di Bettino Craxi. Il film, che ha la regia di Gianni Amelio, si ripromette di non essere né una ricostruzione storica né un omaggio all'uomo (che fu uno dei più controversi nella storia italiana del secolo scorso). Il film vuole raccontare gli ultimi anni di Craxi, ovvero quelli dell'esilio in Tunisia. Come detto dal regista Amelio, le vicende politiche del protagonista vengono solo accennate ad inizio pellicola, mentre per tutto il resto del film si racconta "la malattia, il rapporto con la figlia Anita e con il figlio, il rapporto con l'amico e i turisti che lo incrociano per la spiaggia e lo insultano".

L'attore racconterà a Silvia Toffanin in che modo è riuscito a mettersi nei panni di una personalità così forte come quella di Bettino Craxi, del quale l'attore ha ammesso di conoscere solo le vicende giudiziarie e non quelle private.

Gli altri ospiti di Verissimo

Nelle circa tre ore di diretta saranno numerosi gli ospiti che verranno intervistati dalla Toffanin; su tutte è attesa Barbara d'Urso, che un sondaggio del Corriere ha nominato il personaggio televisivo più significativo dell'ultimo decennio. Previsti poi Giorgia Palmas e Filippo Magnini: i due annunceranno al pubblico che celebreranno le loro nozze a marzo. La conduttrice intervisterà Katia Ricciarelli, che nel 2020 festeggerà i suoi 50 anni di carriera (iniziata come soprano, per poi divenire anche conduttrice televisiva e attrice di numerose fiction di successo).

Attesi, infine, anche l'ex calciatore Alberto Aquilani e la moglie Michela Quattrociocche. Aquilani, lo scorso dicembre, è stato nominato collaboratore del nuovo allenatore della Fiorentina Beppe Iachini.

Verissimo sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play, dal quale sarà possibile anche rivedere le interviste che Silvia Toffanin ha svolto nelle scorse settimane.