Le anticipazioni della nota soap opera Una vita (Acacias 38) riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 23 a venerdì 28 febbraio, Ursula Dicenta, indagata per l'omicidio di Fra Guillermo, verrà arrestata. Telmo sarà convinto dell'innocenza della donna e cercherà di aiutarla per risolvere la situazione al meglio. Successivamente arriverà il giorno delle nozze di Lucia Alvarado e Samuel Alday, ma accadrà qualcosa di inaspettato. Di seguito i dettagli degli spoiler di Una Vita.

Spoiler Una Vita: Ursula viene arrestata

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 23 al 28 febbraio, Telmo sarà desideroso di lasciare il sacerdozio. Nel frattempo, Felipe incolperà Trini riguardo la perdita del bambino di Celia. Quest'ultima confesserà al commissario Mendez che ha visto Fra Guillermo discutere animatamente con Ursula proprio nel giorno in cui l'uomo è stato ucciso. Poi le guardie perquisiranno la chiesa e troveranno l'arma del delitto presso la stanza della perpetua, così Ursula verrà immediatamente arrestata.

Più tardi, Celia inviterà Trini a casa sua per sistemare definitivamente i malintesi tra loro. In seguito Telmo si recherà da Ursula presso il commissariato, l'uomo ascolterà la versione della Dicenta e si convincerà che la donna è innocente. Poi Telmo prometterà ad Ursula che farà di tutto per aiutarla.

Una Vita: Lucia non vuole sposare Samuel

Arriverà il giorno del matrimonio di Samuel e Lucia, nonostante i suoi forti sentimenti per la donna Telmo si sforzerà ad assistere alla cerimonia, ma siederà nell'ultima fila.

Durante le nozze, accadrà un evento decisamente inaspettato: l'Alvarado rifiuterà l'Alday sull'altare. Samuel non prenderà tanto bene il gesto improvviso della donna, così la insulterà davanti a tutti e reagirà con molta violenza. Frattanto presso la pasticceria del paese tutti gli abitanti festeggeranno la vittoria di Tito. Più tardi Jacinto sarà notevolmente angosciato per Marcellina e vorrebbe farsi perdonare, così chiederà aiuto a Servante.

Quest'ultimo ascolterà il piano dell'uomo e poi si offrirà di aiutarlo a sistemare le cose con Marcellina. Successivamente, Felipe si renderà conto che Celia, dopo aver perso il bambino, ha bisogno di riprendersi, così le regalerà i biglietti per andare in Inghilterra a trovare Tano. Celia, però, rifiuterà di partire per rimanere vicino a Trini. Infine, Samuel non accetterà di esser stato rifiutato da Lucia e deciderà improvvisamente di partire.

