Alessia Marcuzzi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale TV Sorrisi e canzoni che le ha dedicato la copertina. Nel corso della chiacchierata a tu per tu con il giornalista, la conduttrice ha affrontato diversi argomenti. Dall'Isola dei Famosi, a Temptation Island, dall'attuale conduzione delle Iene, alla passata storia d'amore tra Paola Barale e Raz Degan. Nell'intervista però la Marcuzzi non ha escluso una possibilità inedita. Ecco quale nuova esperienza potrebbe voler affrontare la conduttrice dell'Isola dei Famosi nei prossimi anni.

Alessia Marcuzzi non condurrà più l'Isola dei Famosi

Alessia Marcuzzi ha annunciato che da quest'anno, dopo tante edizioni non sarà più al timone dell'Isola dei Famosi. Alessia ha detto che si è chiuso un ciclo, un cerchio. "Mi sembra di aver dato tutto' ha affermato. A condurre la nuova edizione del reality dovrebbe arrivare, stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore sul web, Ilary Blasy, ex conduttrice del Grande Fratello Vip. Anche se in queste ore si sta parlando di un rinvio per dare spazio al Gf Vip.

Comunque, al di là di questi rumors la conduttrice Alessia non ha escluso la possibilità di poter ritornare nel reality ma in una veste del tutto inedita, quella di naufraga. La Marcuzzi ha detto: "Nella vita, mai dire mai." Dunque potrebbe decidere di partire per l'Honduras ed iniziare la sua avventura insieme agli altri concorrenti. La conduttrice delle Iene ha anche svelato chi secondo lei è stato in questi anni il naufrago perfetto.

Vediamo di chi si tratta.

Raz Degan è stato il naufrago perfetto

Nell'intervista Alessia Marcuzzi ha strizzato l'occhio a Raz Degan e alla sua indimenticabile Isola dei Famosi del 2017 nella quale trionfò. La Marcuzzi ha detto che è stato lui il naufrago perfetto. Indimenticabile poi la sorpresa che gli fece Paola Barale volando sull'isola. I due, nonostante la loro storia fosse terminata da tempo, passarono un giorno insieme davvero appassionante tra baci, abbracci e coccole in spiaggia sotto il cielo stellato e il chiarore della luna.

Questi momenti così romantici sono rimasti impressi anche nella mente della Marcuzzi che ha affermato: "Il bacio che si è scambiato con Paola Barale, con cui ha avuto una lunga storia d'amore, è un ricordo che conservo nel cuore come tanti telespettatori."

Ritornando all'intervista ha poi aggiunto che sicuramente ritornerà per il secondo anno alla conduzione di Temptation Island Vip. "L'anno scorso è andata così bene che lo voglio rifare di nuovo" ha spiegato. Ritornerà quindi sempre su un'Isola, la Sardegna.