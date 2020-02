Sabato 15 febbraio è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Amici. Dopo l'esperienza della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Maria De Filippi ha invitato i quattro ex allievi della scuola talent: Giordana Angi, Elodie, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti. Tra i reduci dell'esperienza sanremese c'era un grande assente, Riki. Sull'autore del brano "Lo sappiamo entrambi" non c'è stata alcuna parola da parte della conduttrice Mediaset. Per questo motivo il web ma soprattutto i fan di Riccardo Marcuzzo hanno iniziato a rumoreggiare.

In poco tempo il profilo Instagram di Riki è stato preso d'assalto con numerose domande in merito alla sua assenza. Alcuni telespettatori hanno pensato ad un litigio tra l'entourage del cantate e la conduttrice. Dei telespettatori non si sono posti alcun problema, poiché non provano molta simpatia verso il cantante meneghino. Altri invece, hanno pensato semplicemente che Riccardo non abbia potuto prendere parte alla registrazione di venerdì 14 febbraio. In realtà quest'ultima ipotesi, potrebbe essere la più plausibile.

Sebbene Maria De Filippi e Marcuzzo in passato abbiano avuto degli screzi, poi è ritornato tutto nella norma. L'artista reduce dell'esperienza sanremese potrebbe avere avuto degli impegni e magari sarà ospite di Amici in un'altra data.

Al momento il diretto interessato sembra avere scelto la via del silenzio; tuttavia non è escluso che a breve Riki non faccia chiarezza sulla sua assenza ad Amici, visto che è sempre molto attivo su Instagram.

Riki in una vecchia intervista: 'Amici l'ho usato'

Quando parliamo di litigi tra Riki e Maria De Filippi, ci riferiamo all'esperienza di Riccardo Marcuzzo nella scuola talent di Amici. In una vecchia intervista, il cantante aveva ammesso di avere usato il programma di Canale 5 per diventare popolare. Il giovane infatti, si era rifiutato di cantare degli inediti a lui assegnati, poiché privilegiava le ballate.

L'intento di Riki era quello di diventare celebre grazie ai tormentoni estivi. Lo stesso Marcuzzo aveva ammesso, che quando la conduttrice Mediaset venne a conoscenza di queste cose si arrabbiò con l'artista.

Riccardo Marcuzzo nella bufera per gli insulti omofobi a Davide Misiano

Poco dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, Riccardo Marcuzzo è finito al centro di un’aspra bufera mediatica. Il giovane è stato accusato di aver pronunciato degli insulti omofobi ai danni del commentatore televisivo Davide Misiano. Quest’ultimo sarebbe stato colpevole di aver assegnato un brutto voto in pagella al brano di Riki “Lo sappiamo entrambi”.

Poco dopo la frase infelice, Marcuzzo ha fatto un passo indietro ed ha rivolto le sue scuse a tutte le persone che si sono sentite offese dalle sue parole.