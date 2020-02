Domani sera, venerdì 28 febbraio andrà in onda in prima serata su Canale 5, l'edizione 2020 del serale di Amici che sarà condotto come sempre da Maria De Filippi. Quest'ultima ha previsto che l'edizione di quest'anno sarà un serale tutto nuovo, in cui ci saranno tantissime novità.

La novità di quest'anno: Amici All star

L'edizione 2020 di Amici prevede che le prime sei puntate saranno dedicate ai ragazzi in gara. Successivamente, dalla settima puntata in poi, inizierà un torneo con alcuni ex allievi della scuola più famosa d'Italia.

Il nome di questo torneo è All star. Al momento già sono stati ufficializzati alcuni nomi che prenderanno parte a questo torneo: il vincitore di Amici 18 Alberto, Enrico Nigiotti, Michele Bravi e i ballerini Vincenzo e Sebastian. Inoltre, parteciperà anche il vincitore dell'edizione 2020 di Amici. La conduttrice televisiva ha spiegato che per quanto riguarda Amici All Star, non ci saranno eliminazioni e chi accetterà di partecipare verrà giudicato dalla stessa giuria delle prime sei puntate del programma tv di Mediaset.

Non ci saranno le classiche squadre bianca e blu di Amici

Il serale andrà in onda solo per tre settimane di venerdì, poi passerà al sabato. In totale saranno nove puntate, e il vincitore verrà eletto alla fine della sesta puntata.

Inoltre, per ogni appuntamento con il serale di Amici 19, ci sarà una giuria composta dai professori, che vedrà la partecipazione fissa di Al Bano e Romina. Ma non è tutto, perché sarà presente anche una giuria di qualità, composta da Ponte, dalla Bertè e dalla Incontrada.

Poi, ci sarà anche il supporto dell'ex leader dei The Giornalisti, Tommaso Paradiso, che però non giudicherà gli allievi in gara.

Quest'anno non ci saranno le classiche squadre bianca e blu di Amici, ma i dieci ragazzi si sfideranno ogni settimana in un tutti contro tutti. In particolare, ci saranno tre gironi, e solo i primi accederanno alla fase successiva, mentre gli altri saranno a rischio eliminazione.

Il personaggio comico della prima puntata è Luciana Littizzetto

Gli ospiti della prima puntata del serale di Amici 19 saranno: il cantante italo-tunisino Ghali, le cantanti salentine Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, il rapper J-Ax, la cantante triestina Elisa ed Ermal Meta. Gli allievi della scuola più famosa d'Italia avranno la possibilità di esibirsi con questi importanti artisti, nel corso del primo appuntamento.

Inoltre, non solo canto, ma verrà dato importante spazio anche alla comicità. Per la prima puntata sarà prevista la presenza telefonica di Luciana Littizzetto. In pratica, la comica torinese, si collegherà allo studio tramite un telefono, ogni volta che vorrà.

In particolare, la Littizzetto avrà la possibilità di intervenire in diretta tv e commentare la diretta della puntata.