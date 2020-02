Prosegue, senza sosta, la programmazione americana della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Dopo la lunga pausa invernale il Medical Drama non subirà, infatti, ulteriori stop e giovedì 20 febbraio proporrà l'episodio numero quattordici. Con largo anticipo, il network, ha quindi rilasciato la trama ufficiale della puntata intitolata "A diagnosis".

Scritto da Julie Wong e diretto da Greg Evans, Grey's Anatomy 16x14 seguirà le vicende dell'intero team del Grey Sloan Memorial, ancora alle prese con gli strani sintomi accusati da Suzanne.

L'impossibilità di elaborare una diagnosi che possa salvare la vita alla donna, porterà dunque Meredith Grey ad assumere il controllo del caso sottraendo - di fatto - la paziente alle cure di Andrew DeLuca. Una scelta, quella della protagonista, che susciterà le ire dello specializzando, insoddisfatto della decisione della sua compagna.

Grey's Anatomy 16x14: Levi Schmitt e Nico Kim in crisi

In attesa di scoprire come la vita professionale influirà sulla relazione tra Meredith e DeLuca, la trama ufficiale di Grey's Anatomy 16x14 getta luce sull'altra storyline che verrà affrontata nel corso della puntata.

In ospedale, infatti, Owen Hunt, Jo Wilson e Jackson Avery si prenderanno cura di una coppia di pazienti che ha subito l'attacco di un orso.

Infine, giungerà ad un punto di svolta la romantica relazione tra Levi Schmitt e Nico Kim. Lo specializzando, nello specifico, si dimostrerà profondamente ferito dalla riluttanza mostrata dal suo compagno nel fargli conoscere la sua famiglia. Se nel corso del dodicesimo episodio, Levi porterà Nico fuori città con l'intento di condividere con il fidanzato parte della sua vita, il chirurgo ortopedico non si dimostrerà infatti pronto a fare lo stesso, negando al compagno la possibilità di conoscere la sua famiglia.

La programmazione italiana di Grey's Anatomy 16

Se, dunque, la programmazione americana di Grey's Anatomy 16 - dopo la lunga pausa invernale - ha già permesso di conoscere ai telespettatori le sorti dei più famosi medici di Seattle; i fan italiani dovranno ancora attendere. Come reso noto dalla rete, infatti, il decimo episodio verrà trasmesso su Sky solo lunedì 24 febbraio alle 22.00. Per quella data, FoxLife proporrà inoltre uno speciale crossover con Station 19 (secondo spin-off del Medical Drama), che porterà in scena le conseguenze del disastroso incidente che ha colpito i protagonisti nel corso del finale invernale.

Nessuna informazione, invece, riguardo la programmazione in chiaro. La7 non ha infatti rilasciato alcun comunicato ufficiale circa la programmazione della sedicesima stagione di Grey's Anatomy.