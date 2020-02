Sono trascorsi quasi due mesi da quando Justin Chambers ha annunciato di aver definitivamente abbandonato il set di Grey's Anatomy. Dopo ben 15 stagioni e 14 anni dal debutto, i fan hanno quindi appreso che l'amatissimo personaggio di Alex Karev non sarebbe più comparso tra le corsie dell'ospedale che lo ha reso famoso. Da quel momento la produzione del Medical Drama non ha rilasciato alcuna dichiarazione e gli episodi hanno fornito informazioni frammentarie sull'attuale collocazione del chirurgo pediatrico.

Questo, almeno, fino alla scorsa notte quando è stata trasmessa la quindicesima puntata della stagione in corso. Inaspettatamente Jo Wilson ha infatti rivelato di aver parlato con la madre di Alex che le ha svelato una sconvolgente verità: l'uomo non è mai stato in Lowa per assisterla.

La protagonista e i medici del Grey Sloan Memorial riflettono sul passato

A pochi giorni dalla messa in onda del nuovo episodio, il network ha quindi rilasciato la trama ed il promo ufficiale della 16x16 di Grey's Anatomy.

La puntata, intitolata "Live a light on", porterà in scena l'epilogo della storyline di Alex Karev. Seppur offscreen, data l'assenza dell'attore, i telespettatori scopriranno dunque il destino dell'amatissimo dottor Lucifero. La criptica sinossi dell'episodio, alla luce degli ultimi eventi trasmessi, assume quindi un nuovo significato. Gli spoiler rilasciati dalla ABC riguardano, in particolare, il personaggio di Meredith Grey e alcuni medici del Grey Sloan Memorial.

Stando alle anticipazioni, pare infatti i protagonisti avranno modo di riflettere sul loro passato e ripercorreranno le tappe fondamentali della loro travagliata esistenza. Una rivelazione che con ogni probabilità si collegherà all'abbandono di Alex Karev.

Grey's Anatomy, la ABC annuncia che il destino di Alex Karev verrà svelato nella 16x16

A supportare l'ipotesi che Meredith Grey ripercorrerà il suo passato a causa dei nuovi sviluppi legati al personaggio di Alex Karev è arrivato il promo ufficiale del prossimo episodio.

I canali social di Grey's Anatomy hanno infatti rilasciato un breve trailer che mostra le tappe fondamentali del chirurgo plastico tra le corsie del Grey Sloan Memorial. Ecco le parole della voce narrante: "Dopo 16 stagioni il prossimo giovedì diremo addio al dottor Alex Karev. Scopri come finisce la sua storia."

Pur non essendo ancora chiare le modalità con cui l'uomo abbandonerà per sempre la moglie Jo Wilson ed i suoi colleghi, l'annuncio della puntata speciale a lui dedicata ha quindi spazzato via ogni fievole speranza di un suo ritorno. Chiudiamo dunque con il commovente trailer della 16x16 di Grey's Anatomy, in onda in America giovedì 5 marzo: