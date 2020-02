Cresce l'attesa per il ritorno del serale di Amici di Maria De Filippi, il fortunatissimo talent show di Canale 5 che anche quest'anno sta ottenendo degli ottimi risultati d'ascolto con le puntate del sabato pomeriggio. Contrariamente a quanto accadeva nel corso degli anni precedenti, quest'anno il serale di Amici 19 parte in anticipo: la prima puntata di questa nuova stagione è prevista già per venerdì 28 febbraio.

Cambierà anche il meccanismo della gara, dato che non ci saranno più le squadre ma torneranno le sfide dirette tra gli allievi.

Amici 19 serale anticipazioni: non ci saranno più le squadre, si torna alle sfide dirette

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova edizione del serale di Amici 19 in onda da venerdì sera su Canale 5, rivelano che non saranno più presenti le squadre, quella bianca e quella blu, che nel corso degli ultimi anni avevano contrassegnato il meccanismo della trasmissione della De Filippi.

Durante lo speciale di questo sabato pomeriggio è stato annunciato che gli allievi torneranno di nuovo a sfidarsi l'uno contro l'altro in una serie di sfide dirette, dove sarà il pubblico da casa a decretare la persona che a fine serata dovrà abbandonare definitivamente la gara.

Svelati anche i nomi dei concorrenti che prenderanno parte a questa edizione del programma della De Filippi. Per quanto riguarda la categoria del canto ci saranno: Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina.

Per quanto riguarda, invece, la categoria della danza i concorrenti che si metteranno in gioco al serale sono: Valentin, Nicolai, Javier e Talisa. Per quanto riguarda la direzione artistica dello show di Canale 5, tornerà saldamente nelle mani di Giuliano Peparini, apprezzatissimo dal pubblico e dalla padrona di casa del talent.

Albano e Romina possibili presenze nel cast del serale di Amici 19

Gli spoiler sul nuovo serale di Amici 19, inoltre, rivelano che quest'anno dovrebbero esserci delle presenze fisse nel cast della trasmissione.

Stando a quanto riportato sulle pagine del sito web Tvblog, la De Filippi avrebbe ingaggiato la coppia d'oro della musica italiana, quella composta da Albano e Romina Power, per le prime sei puntate di questa edizione.

Tra le novità di questa edizione anche il cambio programmazione per il serale di Amici: il talent show, infatti, andrà in onda di venerdì sera e dovrà vedersela contro La Corrida di Carlo Conti in onda su Rai 1 che al debutto ha ottenuto un ascolto superiore ai 4 milioni di spettatori arrivando a sfiorare la soglia del 20%. Numeri che hanno permesso al varietà della rete ammiraglia Rai di battere il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.