Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense "Beautiful", interpretata fra gli altri da Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), Annika Noelle (Hope Logan) e Scott Clifton (Liam Spencer).

Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda dal 17 al 23 febbraio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13.40. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Hope di lasciare libero Liam di ritornare da Steffy e sulla volontà di Wyatt e Sally di far risorgere la Spectra Fashion, grazie a Bill.

Zoe non riesce a raccontare la verità a Steffy

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Zoe si recherà a casa di Steffy per rivelarle la verità su Beth, ma arrivata lì, rimarrà stupita dalla felicità della Forrester e non avrà il coraggio di andare avanti nel suo intento. A quel punto, la ragazza ritornerà da suo padre e gli assicurerà di non aver intenzione di rivelare a nessuno il suo segreto.

Nel frattempo, Bill deciderà di cambiare stile di vita, innescando una reazione a catena tra i suoi familiari.

Wyatt sarà molto felice all'idea di ritornare a lavorare col padre, anche se vorrebbe coinvolgere anche Sally nei suoi nuovi piani lavorativi. La coppia, infatti, sogna la riapertura della Spectra e vorrebbe che Bill desse loro una mano.

Bill accetta di aiutare Wyatt

Wyatt prenderà coraggio e si recherà da Bill per chiedergli di aiutarlo a riaprire la Spectra Fashion, ormai decaduta. Nel frattempo, Liam porterà Hope allo chalet e si renderà conto che la moglie è molto triste.

In assenza di Thorne, Bill cercherà di riavvicinarsi a Katie per la felicità di Justin e Donna. Allo chalet, Hope cercherà di convincere Liam a ritornare con Steffy per il bene delle loro figlie. Intanto, Brooke si renderà conto che la figlia vuole lasciare Liam e deciderà di recarsi a casa di Steffy per parlarle della profonda crisi in cui è sprofondata Hope. Bill riferirà a Wyatt di non avere nessuna intenzione di investire altri soldi nel campo della moda, per poi cambiare idea e riferire al figlio di essere favorevole alla rinascita dell Spectra Fashion.

Approfittando di una visita di Hope, Steffy cercherà di convincerla invano a desistere dal suo intento di lasciare Liam per Beth e Kelly. La Logan, però, non si lascerà convincere e arriverà al punto di togliersi la fede davanti a suo marito, sopraggiunto poco prima. Wyatt e Sally comunicheranno a Quinn ed Eric di voler lasciare il loro lavoro alla Forrester per occuparsi a tempo pieno della rinascita della Spectra.

Subito dopo si recheranno da Bill per firmare i documenti necessari alla riapertura della casa di moda, finendo per discutere con lui perché l'uomo ha intenzione di chiamare la sua nuova proprietà la Spencer Fashion invece della Spectra Fashion.