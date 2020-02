Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction Come una madre che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Stasera, domenica 16 febbraio, andrà in onda la terza e ultima puntata di questa prima stagione di successo durante la quale si saprà qual è l'atteso finale della serie che sta appassionando il pubblico. Per fortuna per Angela Graziani e per i due bambini ci sarà un lieto fine: i tre infatti verranno salvati dal prezioso Kim.

Gli spoiler dell'ultima puntata di Come una madre del 16 febbraio: Angela e i bimbi in salvo

Nel dettaglio, le anticipazioni ufficiali che arrivano dal promo della terza e ultima puntata di Come una madre attualmente in onda sulle reti Rai rivelano che la vita di Angela, Bruno e Valentina è in pericolo.

I tre dovranno riuscire a salvarsi e proprio quando tutto sembrerà ormai perduto, ecco che in loro soccorso arriverà un uomo misterioso, interpretato proprio da Giuseppe Zeno.

Kim riuscirà a mettere in salvo la vita di Angela e dei due bambini, portandoli in un posto bellissimo, segreto e remoto. Sarà qui che i tre vivranno dei momenti di grande pace e serenità: Bruno potrà pescare con Kim e vivere con lui quel rapporto 'padre-figlio' che non ha mai provato prima d'ora.

Valentina, invece, si renderà conto del feeling che c'è tra Angela e Kim e proverà a spingere la donna verso di lui.

Gli spoiler dell'ultima puntata di Come una madre in onda questa domenica 16 febbraio su Rai 1, però, rivelano che Angela non sa ancora se fidarsi ciecamente oppure no di quest'uomo.

E infatti non mancherà occasione per dirgli che in questo periodo lei e i due bambini sono stati traditi da tutte le persone che si avvicinavano. Kim, però, non ha alcuna intenzione di tradire la fiducia dei tre che ha portato in salvo e promette loro che non sarà come le altre persone.

Grande successo di ascolti per Come una madre

Sarà davvero così? Le anticipazioni sulla fiction con Vanessa Incontrada rivelano che nonostante questa tranquillità e apparente serenità gli inseguitori continueranno a non mollare la presa e si metteranno nuovamente sulle tracce di Angela, Bruno e Valentina per riuscire a scovarli. I tre verranno trovati oppure riusciranno a farla franca grazie al prezioso aiuto di Kim?

La verità verrà fuori nel corso della puntata finale della fiction di Rai 1 in onda stasera.

E così si conclude questa prima stagione di Come una madre, che nel corso di queste prime settimane di messa in onda ha ottenuto un ascolto costantemente superiore ai 5 milioni di fedelissimi spettatori con uno share che è arrivato a toccare la soglia del 20%. Numeri che hanno permesso alla serie di battere il programma Live non è la D'Urso in onda la domenica sera su Canale 5.