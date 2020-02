Il 6 febbraio, in America, è andato in onda il dodicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. La puntata, come annunciato alla vigilia, ha portato in scena le conseguenze della grave crisi che ha coinvolto il matrimonio tra Richard Webber e Catherine Fox. I due medici, dopo aver provato a ricostruire la loro relazione, hanno infatti deciso di porre fine alla loro unione. La puntata si è dunque conclusa con l'inaspettata proposta di Catherine di acquistare l'ospedale dove attualmente lavora il marito.

Grey's Anatomy 16x13: Jo Wilson si confronta con Amelia Shepherd

A poche ore dalla messa in onda del dodicesimo episodio, il network ha rilasciato la trama ufficiale di Grey's Anatomy 16x13. Intitolata "Save the last dance for me", la puntata tornerà ad occuparsi dell'appassionante storyline che coinvolge, dal finale invernale, il personaggio di Amelia Shepherd. Stando alle anticipazioni, la dottoressa otterrà infatti i risultati dei test a cui si è sottoposta per scoprire l'identità del padre del suo bambino.

Dopo aver discusso con Jo Wilson riguardo le ultime decisioni che hanno coinvolto Atticus Link, Amy scoprirà finalmente chi tra il suo compagno e Owen Hunt è il vero padre del bambino che porta in grembo. In attesa di scoprire la verità sulla gravidanza di Amelia Shepherd, il tredicesimo episodio di Grey's Anatomy - eccezionalmente diretto da Jesse Williams - introdurrà inoltre una nuova storyline per Miranda Bailey e Ben Warren.

Come riportato nella sinossi, il capo di chirurgia inizierà infatti a prendersi cura di un misterioso adolescente giunto al Grey Sloan Memorial dopo esser stato salvato dai pompieri della stazione 19. Joey, questo il nome del ragazzo in questione, rivelerà fin da subito di avere alle spalle una storia traumatica che colpirà l'intero team guidato dalla Bailey.

Andrew DeLuca preoccupato per lo stato di salute della paziente Suzanne

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso del tredicesimo episodio di Grey's Anatomy, riguarderà Andrew DeLuca. Dopo aver rivelato a Meredith Grey le sue preoccupazioni circa le condizioni di salute della sua paziente, lo specializzando continuerà a prendersi cura di Suzanne. Fortemente provato dall'impossibilità di giungere ad una diagnosi che possa aiutare la donna, lo specializzando deciderà quindi di chiedere aiuto ad un genio della medicina diagnostica: la dottoressa Riley della UCSF. Il personaggio interpretato da Shoshannah Stern, come anticipato dal network, entrerà quindi a far parte del cast di Grey's Anatomy per alcuni episodi.

Chiudiamo con il promo ufficiale di Grey's Anatomy 16x13 in onda, come anticipato, giovedì 13 febbraio sulla ABC: