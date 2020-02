Giovedì 20 febbraio, negli Stati Uniti d'America, è andato in onda il quattordicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. La puntata, come anticipato alla vigilia, ha portato in scena l'ennesima crisi tra Meredith e DeLuca.

Complice l'impossibilità di elaborare una diagnosi per Suzanne, i due medici hanno infatti avuto modo di scontrarsi. Come se non bastasse, la sorella dello specializzando ha avanzato una tragica ipotesi. Stando alle parole dell'ostetrica, Andrew starebbe infatti manifestando i primi sintomi della malattia del padre.

Una possibilità che ha profondamente colpito Meredith, tanto da spingerla ad accusare il compagno di avere lo stesso atteggiamento di Vincenzo. Un'affermazione infelice che ha irritato DeLuca a tal punto da costringerlo a porre fine alla sua relazione con la protagonista.

Intanto arrivano già gli spoiler del quindicesimo episodio stagionale.

Andrew DeLuca abbandona il Grey Sloan Memorial e preoccupa Meredith

A poche ore dalla messa in onda della quattordicesima puntata, il network ha rilasciato la trama ufficiale di Grey's Anatomy 16x15.

Intitolata "Snowblind", la puntata tornerà ad occuparsi della presunta malattia psichiatrica di Andrew DeLuca. Come reso noto nella sinossi, Meredith e Carina continueranno a preoccuparsi per il benessere psicologico del ragazzo. Durante una tempesta di neve, Andrew si offrirà infatti volontario per aiutare una piccola paziente del dottor Cormac Hayes. Nonostante la raccomandazione di non abbandonare l'ospedale, lo specializzando deciderà comunque di mettere in atto i suoi propositi.

DeLuca abbandonerà quindi il Grey Sloan Memorial senza lasciare traccia di sé. Come mostrato nel promo ufficiale della puntata, la forte tempesta di neve causerà parecchi feriti ed altrettante vittime. Il pronto soccorso sarà quindi invaso da pazienti, ma dello specializzando nessuno avrà notizie. Il breve trailer si conclude infatti con una preoccupante anticipazione: Andrew DeLuca è ormai irreperibile.

Spoiler Grey's Anatomy 16x15: Webber forma un nuovo medico

In attesa di scoprire quali saranno le conseguenze dello sconsiderato ma altruistico gesto di Andrew, la trama del quindicesimo episodio si focalizza sul personaggio di Miranda Bailey. La dottoressa, stando alle anticipazioni, proverà in tutti i modi ad offrire un futuro migliore a Joey. L'evidente affetto instauratosi tra i due, porterà infatti il capo di chirurgia a preoccuparsi della sistemazione del ragazzo dopo le dimissioni dal suo ospedale.Infine Richard Webber, ancora provato dalla fine della relazione con Catherine Fox e dalla compravendita degli ospedali, proverà a concentrare le sue energie sulla formazione di una nuova matricola.

Chiudiamo con il promo ufficiale del quindicesimo episodio di Grey's Anatomy, in onda il 27 febbraio sulla ABC.