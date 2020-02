La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda ogni giovedì negli Stati Uniti d'America, sta per arricchirsi di un nuovo episodio speciale. Dopo le numerose calamità che si sono abbattute sui protagonisti, nel corso del quindicesimo episodio Meredith Grey e il suo compagno dovranno, infatti, fronteggiare una fortissima tempesta di neve che si abbatterà su Seattle.

Nonostante la messa in onda sia prevista per il 27 febbraio, il network ha già rilasciato la trama ufficiale dell'episodio, significativamente, intitolato "Snowblind".

Andrew DeLuca preoccupa Meredith Grey e la sorella Carina

Grey's Anatomy 16x15, come anticipato, si concentrerà sulle avventure di Meredith Grey ed Andrew DeLuca alle prese con le conseguenze di una fortissima tempesta di neve. La trama ufficiale dell'episodio, anticipa che lo specializzando metterà in atto una serie di comportamenti insoliti che preoccuperanno la compagna e la sorella Carina DeLuca. Il ragazzo si offrirà infatti volontario per svolgere un compito potenzialmente pericoloso che metterà a rischio la sua incolumità.

La preoccupante sinossi del quindicesimo episodio, tuttavia, non getta luce sulle reali condizioni in cui verserà lo specializzando e non chiarisce se Meredith e Carina riusciranno a dissuadere Andrew dai suoi sconsiderato propositi.

Spoiler Grey's Anatomy 16x15: Miranda Bailey offre il suo aiuto a Joey

In attesa di ulteriori spoiler che possano chiarire il destino di DeLuca, la trama della 16x15 di Grey's Anatomy si focalizza sul personaggio di Miranda Bailey.

La dottoressa, stando alle anticipazioni, continuerà a prendersi cura di Joey. Il ragazzo, che farà la sua comparsa nel corso del tredicesimo episodio, pare infatti che instaurerà con la donna un rapporto molto profondo che andrà ben oltre il consueto legame tra medico e paziente.

Come recita la sinossi,la Bailey si mostrerà infatti particolarmente preoccupata per il destino dell'adolescente. Spinta dalle migliori intenzioni, Miranda proverà quindi ad offrire al ragazzo il suo aiuto per assicurargli un destino migliore.

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso del quindicesimo episodio riguarderà Richard Webber. L'ex capo di chirurgia del Grey Sloan Memorial, stando alle foto promozionali delle precedenti puntate, pare tornerà a lavorare nell'ospedale che lo ha reso famoso. A confermare questa ipotesi, lo spoiler relativo alla prossima trama che interesserà il marito di Catherine Fox.

Stando alle anticipazioni pare infatti che Webber sarà alle prese con un nuovo specializzando. Il chirurgo sarà infatti impegnato nell'arduo compito di formare il nuovo, misterioso, dottore.