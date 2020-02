Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle signore 4 che andrà in onda anche martedì 11 febbraio come sempre alle ore 15.40 circa. Le anticipazioni su quello che andrà in onda rivelano che Salvatore ha preso un'importante decisione che riguarda la sua vita: vuole partire per la Germania mentre Agnese comincerà a prendere sempre più le distanze da Armando.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dell'11 febbraio: Agnese decide di allontanarsi da Armando

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda martedì 11 febbraio su Rai 1 rivelano che Agnese deciderà di allontanarsi da Armando perché teme che le sciagure che stanno accadendo alla sua famiglia siano 'frutto' del suo avvicinamento ad un altro uomo.

Marta e Vittorio, invece, portano avanti i preparativi per l'organizzazione del concorso di San Valentino e, per questo, decideranno di coinvolgere in questo progetto anche Federico, che sta uscendo da un periodo non proprio facile della sua vita. Il giovane Cattaneo si lascerà coinvolgere e di questo ne sarà felicissima Roberta, la quale ringrazierà i due coniugi per aver riportato di nuovo Federico al suo fianco.

Occhi puntati anche su Luciano, che in questo nuovo episodio della soap opera del pomeriggio di Rai 1, deciderà di fare una sorpresa a Silvia: peccato, però, che la donna continui ad essere tormentata dai fantasmi del suo passato e, per questo motivo, non riesca a vivere serenamente la sua esistenza.

La Cattaneo, infatti, ha confessato di aver tradito suo marito e questo segreto non fa altro che tormentarla.

Silvia sempre più tormentata dal tradimento nei confronti del marito

Intanto Luciano, che non sa nulla del tradimento compiuto da sua moglie, deciderà di organizzarle una sorpresa e di stupirla. Peccato, però, che il clima teso e l'aria tormentata che attanaglia Silvia potrebbe finire per rovinare tutto.

Non si esclude che per il ragioniere protagonista de Il Paradiso delle signore possa giungere davvero il momento di scoprire la verità sul tradimento che gli è stato tenuto nascosto da sua moglie.

Gli spoiler di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda l'11 febbraio, inoltre, rivelano che Rocco sarà a dir poco soddisfatto di vedersi sulla copertina del fotoromanzo che lo vede protagonista assoluto ma, al tempo stesso, non riuscirà ancora a dichiararsi del tutto a Marina e preferirà così tacere sui suoi reali sentimenti.

Riuscirà a trovare il coraggio necessario per dire tutta la verità a Marina? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap opera di Rai 1.