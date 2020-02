Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore che continua ad ottenere degli ottimi risultati d'ascolto nel daytime della rete ammiraglia. Le anticipazioni rivelano che gli episodi in onda dal 17 al 21 febbraio 2020 saranno a dir poco ricchi di sorprese e colpi di scena: occhi puntati soprattutto su Luciano, il quale scoprirà tutta la verità da sua moglie circa il vero padre di Federico, che fino a questo momento della sua vita ha sempre creduto suo figlio ma in realtà non era così.

Il Paradiso delle signore, spoiler 17-21 febbraio: Luciano scopre che Federico non è suo figlio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 21 febbraio rivelano che Luciano, dopo aver saputo tutto da sua moglie, farà perdere le sue tracce.

L'uomo tornerà a distanza di due giorni, facendo una telefonata proprio a Silvia: dopo aver scoperto anche il nome del vero padre di Federico, Luciano imporrà a sua moglie di mantenere il silenzio e di non dire nulla al ragazzo che sta attraverso già un periodo estremamente delicato della sua vita.

Luciano, quindi, non vuole che Federico scopra la verità sull'identità del padre, temendo che in questo modo possa soffrire ulteriormente. Intanto Vittorio sarà in procinto di partire per l'Expo '61: prima di andare via informerà le Veneri che per tutta la settimana della sua assenza, dovranno fare riferimento a Marta per qualsiasi tipo di richiesta.

Gli spoiler della prossima settimana della soap opera di Rai 1, inoltre, rivelano che Cosimo continuerà a frequentare in maniera assidua la bella Gabriella e in un momento di confessione con Riccardo, ammetterà di essersene innamorato. Per Marina e Rocco, invece, arriverà una gran bella notizia: i due, infatti, scopriranno di essere stati scelti come protagonisti di un nuovo fotoromanzo.

Marta deve fare i conti con uno sciopero

Intanto Federico confesserà al padre che il suo grande sogno è quello di poter tornare al più presto a lavorare nel grande magazzino. Ecco allora che chiederà a suo padre di fissargli un appuntamento con Marta, così da capire se c'è ancora spazio per lui. Tra Luciano e Silvia, invece, il rapporto diventerà sempre più difficile da gestire: il loro matrimonio dopo la scoperta di quel terribile segreto, si trasformerà in un vero e proprio incubo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 21 febbraio 2020, inoltre, rivelano che Marta dovrà fare i conti con uno sciopero che la spiazzerà e la porterà a chiedere aiuto a Vittorio, per capire come gestire al meglio la situazione. Clelia, intanto, accetterà un invito galante che le verrà fatto da parte di Ennio.