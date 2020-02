Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda regolarmente a partire da questo lunedì 17 febbraio con la nuova puntata di messa in onda su Rai 1 a partire dalle 15.40 circa. Le anticipazioni su quello che succederà rivelano che ci sarà spazio per la vicenda di Federico, dato che Luciano ha scoperto tutta la verità su chi sia il vero padre del ragazzo e, dopo essersi assentato per svariati giorni, tornerà di nuovo a casa per affrontare e prendere in mano le redini della situazione.

Il Paradiso delle signore, spoiler 17 febbraio: Luciano sotto choc

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla nuova puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda lunedì 17 febbraio rivelano che Luciano sia stato messo al corrente da sua moglie Silvia sulla verità che riguarda suo figlio Federico.

Un vero e proprio colpo choc per l'uomo, che per qualche giorno è sparito da casa. Luciano, però, sceglierà di tornare ed essere presente in famiglia: dopo aver telefonato alla moglie e dopo averle detto di sapere anche il nome del vero padre di Federico, le imporrà di non dire nulla al ragazzo.

Luciano, quindi, non vuole che Federico venga messo al corrente della verità dei fatti e del nome del suo vero padre. Teme, infatti, che il ragazzo possa vivere male questa situazione, dato il periodo già estremamente difficile che sta attraversando dopo che l'operazione che gli avrebbe ridato la possibilità di tornare a camminare, è fallita.

In questo nuovo episodio de Il Paradiso delle signore, inoltre, Vittorio sarà in procinto di partire per l'atteso Expo '61. L'uomo, prima di andare via, farà sapere alle Veneri che, nel periodo della sua assenza, la persona che prenderà in mano le redini della situazione sarà Marta, alla quale dovranno fare riferimento.

Cosimo ammette di essersi innamorato di Gabriella

Nel frattempo Cosimo porterà avanti la sua frequentazione con Gabriella: tra i due si è venuta a creare un'ottima alchimia e, parlando con Riccardo, Cosimo ammetterà che si sta innamorando della ragazza, che ormai gli sta rapendo il cuore sempre più.

Le anticipazioni di lunedì pomeriggio, inoltre, rivelano che Marina e Rocco verranno scelti come nuovi protagonisti di un fotoromanzo.

Per chi non avesse seguito alcuni degli episodi della soap opera trasmessi nelle scorse settimane in prima visione assoluta su Rai 1, può rivederle comodamente in replica streaming online accedendo al sito web RaiPlay.it oppure scaricando l'omonima applicazione per poter riguardare la soap opera comodamente da un dispositivo mobile di ultima generazione.