Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore 4 che andrà in onda nella settimana che va dal 2 al 6 marzo. La convivenza tra Umberto e Adelaide non sarà per niente facile, e tra i due ci saranno diversi momenti di turbolenza.

Intanto, Federico lavorerà con entusiasmo al grande magazzino, e finalmente potrà riprendere in mano la sua vita dopo il trauma che ha dovuto affrontare.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 2-6 marzo: tensioni tra Umberto e Adelaide

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore che verranno trasmesse dal 2 al 6 marzo, rivelano che Angela riceverà una convocazione molto importante da parte dell'avvocato Lo Monaco, il quale ha avuto l'incarico di mettersi sulle tracce del figlio.

Tra Umberto ed Adelaide, invece, il rapporto non sarà affatto semplice: tra i due non mancheranno i momenti di tensione e, per provare a riportare un pizzico di serenità, Marta e Riccardo decideranno di organizzare una cena in famiglia. Intanto, Clelia confesserà a Luciano di aver scoperto tutta la verità su Federico, ovvero che Cattaneo non è il vero padre.

Occhi puntati anche su Marcello e Roberta, i quali cominceranno a sospettare che Angela stia nascondendo qualcosa. Sarà davvero così? Intanto, Armando esorterà Rocco a portare avanti il suo piano per conquistare Marina senza ricorrere a dei sotterfugi, e così l'uomo le rivelerà che si era messo d'accordo con Irene per farla ingelosire.

Salvatore, invece, comincerà a non gradire il fatto che Gabriella stia lavorando a stretto contatto con Cosimo.

Angela scopre che il figlio è stato adottato

Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore riportano che Marta confiderà a Vittorio e al fratello di avere molti dubbi su Ravasi, il quale continua ad utilizzare i soldi delle Brancia per fare anche i suoi interessi. Achille però non si fermerà, e continuerà a far breccia nel cuore della bella e nobile Adelaide, seducendola con un regalo prezioso.

Il colpo di scena di questi nuovi episodi della soap opera del pomeriggio di Rai 1 si verificherà quando Angela finalmente riuscirà ad avere notizie di suo figlio. La donna, purtroppo, avrà un duro colpo quando apprenderà che il suo ragazzo e stato adottato e che non potrà rivederlo mai più. A questo punto, Angela si confiderà con Riccardo, l'unica persona in grado di comprendere il suo grande dolore.

Federico, invece, si godrà il successo per la pubblicazione del suo articolo sulle Frecce Tricolori.