Prosegue l'appuntamento su Rete 4 con la soap opera tedesca Tempesta d'amore che continua ad ottenere dei buonissimi risultati d'ascolti nella fascia del preserale. Settimana dopo settimana la trama diventa sempre più intricata e ricca di nuovi colpi di scena che accenderanno l'interesse e la curiosità dei telespettatori. Negli episodi in onda fino al 22 febbraio Eva, per esempio, si sentirà responsabile per quello che è accaduto a Christoph e avrà anche un confronto con Werner che proverà a consolarla.

Tempesta d'amore, spoiler 16-22 febbraio: Denise e Annabelle sempre in lotta

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Tempesta d'amore dal 16 al 22 febbraio rivelano che Eva farà una scoperta a dir poco scioccante: la donna, infatti, viene a sapere che il suo Robert potrebbe addirittura finire in carcere.

Inutile dire che rimarrà a dir poco sconvolta e senza parole e vorrebbe raccontare tutto a Valentina su quanto è accaduto in quella terribile notte dell'incidente. Suo marito, però, opporrà resistenza e le impedirà di parlare.

Intanto al Furstenhof arriverà Linda, la sorella di Christoph: i due non si vedono e non si parlano da svariati anni. Riuscirà la donna a ricucire il rapporto con suo fratello? Linda, nel frattempo, cercherà in tutti i modi di riportare il sereno tra Annabelle e Denise: le due sorelle però non si riveleranno propense alla pace.

Denise, infatti, vuole andare avanti per la sua strada e soprattutto vuole far operare Christoph: a quel punto impugnerà la procura che permette ad Annabelle di prendere delle decisioni sulla salute dell'uomo. Riuscirà a cambiare le carte in tavola?

La scoperta di Valentina: è stata lei ad investire Christoph

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Tempesta d'amore in onda fino al 22 febbraio, inoltre, rivelano che Eva non ce la farà più a mentire a Valentina e vorrebbe raccontargli tutta la verità su quello che è successo a Christoph.

Tuttavia sarà in quel momento che la donna avrà un malore e sua figlia la porterà in ospedale. Quando si metterà al volante avrà un flashback clamoroso: Valentina si ricorderà di essere stata lei ad aver investito Christoph. Un ricordo che lascerà incredula la ragazzina, la quale prenderà una decisione inattesa.

Intanto Natascha non riuscirà più a sopportare di vedere Michael che si dispera per la morte di Romy: l'uomo, infatti, continuerà a ritenersi responsabile della disgrazia della ragazza ritenendo che avrebbe potuto salvarla.

Intanto Annabelle non riuscirà ad impedire che Christoph venga operato. Henry, invece, parlerà con Jessica dei piacevoli momenti che ha vissuto con Franz.