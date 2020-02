Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la fortunatissima trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi, che tornerà in onda domani 13 febbraio con una nuova puntata dedicata al trono over, che si preannuncia ricchissima di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati soprattutto sul ritorno in studio di Ida Platano, che questa volta però arriverà in trasmissione da sola: al suo fianco non ci sarà il cavaliere Riccardo e ad un certo punto la dama scoppierà anche in lacrime.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 13 febbraio: Ida scoppia in lacrime ma Riccardo non c'è

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne in onda il 13 febbraio in televisione, rivelano che ci sarà il gradito ritorno di Ida Platano, una delle protagoniste più amate della trasmissione di Canale 5. Questa volta, però, la dama sarà da sola: al suo fianco non ci sarà Riccardo, così come è accaduto nella puntata scorsa, dove i due non avevano nascosto che ci fossero ancora dei piccoli problemi tra di loro.

La De Filippi, allora, chiederà a Ida come va e a quel punto la dama chiederà alla conduttrice di farle un'altra domanda. Ma il colpo di scena di questa nuova puntata di Uomini e donne over arriverà nel momento in cui la Platano scoppierà nuovamente in lacrime ma non vorrà aggiungere altro su come stanno andando le cose con Riccardo. Certo le sue lacrime non lasciano pensare a niente di positivo.

E poi ancora gli spoiler del prossimo appuntamento con U&D in onda il 13 febbraio su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova sfilata in studio dal titolo 'Stasera mi dirai di sì'.

E i battibecchi tra le dame e i cavalieri non mancheranno.

La nuova sfilata delle dame a U&D: Gemma ribadisce di essere 'naturale'

Per esempio, dal video pubblicato in anteprima sulle pagine di WittyTv, emerge che Gemma verrà attaccata in studio e accusata di essere interessata soltanto alle telecamere e quindi alla visibilità. Poi sempre la dama torinese del programma di Canale 5 avrà un nuovo confronto con la sua 'nemica' Tina Cipollari.

Ad un certo punto Gemma si alzerà e toccandosi i seni ribadirà che è tutta 'roba naturale' e che non ha ricorso a nessun aiutino estetico.

Insomma una puntata decisamente scoppiettante quella del trono over di giovedì pomeriggio e intanto per chi si fosse perso alcuni degli appuntamenti andati in onda in questi giorni su Canale 5, può rivederli tranquillamente accedendo al portale web WittyTv.it, di cui è possibile poter scaricare anche l'applicazione omonima free per tablet e cellulari, per rivedere la trasmissione della De Filippi direttamente dal vostro smartphone.