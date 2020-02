Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi che tornerà in onda mercoledì 5 febbraio con una nuova puntata dedicata al trono over. In queste ore sul sito ufficiale WittyTv sono state diffuse le prime anticipazioni su quello che andrà in onda il prossimo pomeriggio e i colpi di scena ovviamente non mancheranno. Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Anna Tedesco e Mattia ma anche su Samuel che sarà al centro di accese polemiche aizzate in studio da Tina Cipollari.

Uomini e donne, le anticipazioni del 5 febbraio: Mattia già stufo di Anna Tedesco

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne in onda mercoledì 5 febbraio su Canale 5 rivelano che si partirà dal racconto delle ultime novità che riguardano la coppia composta da Anna e Mattia.

I due si sono conosciuti meglio fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5 ma a quanto pare le cose non stanno andando nel verso giusto.

'Il tuo entusiasmo il tuo trasporto a me era arrivato in un altro modo', dichiarerà in studio Mattia lasciando un po' senza parole la dama. E a quel punto Anna non rimarrà in silenzio, dicendo che aveva visto Mattia decisamente entusiasta e ha rivelato che il cavaliere l'ha anche baciata. Nella discussione tra i due si intrometterà anche Valentina, la quale chiederà a Mattia di essere sincero e di dire alla dama semplicemente di aver capito che tra di loro non potrebbe funzionare.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e donne trono over in onda il 5 febbraio su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare anche di Samuel.

Tina Cipollari si scaglia contro Samuel a U&D

Il cavaliere sarà a centro studio con le tre dame che sta frequentando e Tina Cipollari sbotterà duramente contro Samuel, affermando che in realtà non sarebbe interessato a nessuna delle donne presenti in studio.

'E' inutile che parlate per ore', affermerà l'opinionista del programma di Maria De Filippi, tra gli applausi del pubblico in studio e il silenzio di Samuel.

Insomma una puntata ricca di colpi di scena per i protagonisti del trono over che potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web WittyTv.it, cliccando sulla sezione dedicata interamente al fortunato dating show condotto dalla De Filippi.

Con l'applicazione omonima sarà possibile rivedere online anche tutte le altre puntate di Uomini e donne, non soltanto del trono over ma anche del trono classico dove da qualche giorno è arrivato il nuovo tronista Daniele Dal Moro, ex protagonista del Grande Fratello della D'Urso.