Ieri, a Live non è la d'Urso, il fidanzato di Antonella Elia si è sottoposto alla tanto temuta macchina della verità. Il giovane ha risposto alle domande in merito all'ipotetico tradimento ai danni della sua compagna e l'esito è stato alquanto spiacevole per lui. L'apparecchio, infatti, ha reputato false le risposte inerenti un ipotetico bacio scattato tra lui e la sua ex fidanzata. Una volta trapelato l'esito, però, il protagonista si è infervorato ed ha incominciato ad attaccare la padrona di casa e chi gestisce lo strumento stesso dicendo che fosse tutto manipolato.

La d'Urso, ovviamente, si è difesa smentendo categoricamente tutte le insinuazioni del suo ospite.

La macchina della verità dà torto al fidanzato di Antonella Elia: pare l'abbia tradita

Nella scorsa puntata del GF VIP, Antonella Elia è stata messa al corrente del presunto tradimento del suo fidanzato. Quest'ultimo pare sia stato avvistato in compagnia della sua ex fidanzata, in atteggiamenti anche alquanto complici. La showgirl, naturalmente, è rimasta molto male di quanto visto ed ha detto che la farà pagare al suo compagno.

Ad ogni modo, allo scopo di scongiurare ogni tipo di tradimento, Pietro Delle Piane ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità da Barbara D'Urso.

Come di consueto, la padrona di casa ha incominciato con le domande di routine volte a tarare la macchina. In seguito è andata ad affrontare gli argomenti clou. Quando la conduttrice ha chiesto al fidanzato della Elia se avesse visto solo una volta la sua ex fidanzata, lui ha risposto di sí, ma l'esito è stato falso.

Successivamente, la d'Urso ha domandato se nel corso del loro incontro i due si fossero baciati. L'uomo ha risposto di no, ma la macchina anche stavolta ha dato come esito falso.

Lo sfogo di Pietro Delle Piane contro Barbara d'Urso e lo strumento di rilevazione

L'apice, poi, si è toccato nel momento in cui la padrona di casa ha chiesto a Delle Piane se avesse mai tradito la sua fidanzata, lui naturalmente ha negato e anche in questa circostanza l'esito è risultato fasullo.

A quel punto, allora, l'ospite ha sbottato ed ha accusato l'apparecchiatura di non funzionare bene. Barbara, allora, si è sentita tirata in causa ed ha chiesto al protagonista se la stesse accusando di aver organizzato una messinscena.

Lui ha tergiversato, ma poi ha fatto capire di non essere a suo agio in quel contesto e che forse avrebbe fatto meglio a non presentarsi affatto in quanto tutto gli sembra manipolato: 'Non dovevo venire'. In ogni caso, nella puntata di questa sera del Grande Fratello VIP Antonella Elia verrà sicuramente messa al corrente di tutta questa situazione e vedremo che reazione avrà.