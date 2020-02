Lunedì 17 febbraio é andato in onda in prima serata il “Grande Fratello VIP”, in diretta su Canale 5, mentre su Rai 1 è stato trasmesso il secondo appuntamento con “L’amica geniale - storia del nuovo cognome”.

Ascolti Tv prime time

La sfida dello share in prima serata è stata vinta dal film “L’amica geniale - storia del nuovo cognome” che ha totalizzato, nella seconda puntata, 6.561.000 telespettatori, pari ad uno share del 28.7%. Su Canale 5, le vicende della undicesima puntata del “Grande Fratello VIP” condotto da Alfonso Signorini sono state seguite da 3.319.0000 telespettatori, pari al 19.52% di share.

Su Rai 2, la serie tv “9-1-1” ha totalizzato 1.188.000 telespettatori e il 5% di share. “Presa diretta”, in onda su Rai 3, ha ottenuto 1.076.0000 telespettatori e il 4.25% di share. Su Rete 4, “Quarta Repubblica” ha registrato 829.000 telespettatori pari al 4.26% di audience. Il film “Fast & Furious 5” in onda su Italia 1 ha invece raccolto davanti al video 1.335.000 spettatori, totalizzando il 5.94% di share.

Ascolti access prime time

Anche la sfida dell'accesso alla prima serata è stata vinta da Rai 1 con “i Soliti Ignoti” condotto da Amadeus, che ha registrato un totale di 5.699.000 spettatori e un 20.91% di share.

Segue “Striscia la Notizia”, in onda su Canale 5, che ha totalizzato 4.743.000 spettatori, pari al 17.36% di share. Su Rai 2, “Tg 2 post” ha registrato 870.000 telespettatori per uno share pari al 3.17%. “Blob” in onda su Rai 3 ha raccolto 1.003.000 telespettatori, pari al 4.13% di share. Su Rete 4, “Stasera Italia” ha totalizzato 1.593.000 telespettatori. “CSI: Miami”, la serie in onda su Italia Uno ha raccolto 1.160.000 spettatori, con il 4.28% di share.

Ascolti del preserale

Su Rai 1, il quiz show “L’Eredità” condotto da Flavio Insinna ha registrato 5.709.000 telespettatori, con uno share del 26.97%. “NCIS”, in onda su Rai 2, ha totalizzato 1.237.000 spettatori. Su Canale 5, lo show “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha raccolto davanti al video 4.478.000 telespettatori. Su Rete 4, la soap opera “Tempesta d'amore” ha registrato nella prima parte 640 mila telespettatori e nella seconda parte 922 mila.

Il tg condotto dalle Iene, in onda su Italia 1, ha intrattenuto 410.000 persone.

Ascolti Daytime pomeriggio

Su Rai 1, il programma “Vieni da me” ha registrato 1.866.000 spettatori, “Il Paradiso delle Signore”, 1.827.000 e “La Vita in Diretta” 1.866.000. Su Rai 2, il programma “Detto Fatto” ha registrato un pubblico di 724 mila telespettatori. Su Rai 3, “Geo” ha ottenuto 1.727.000 spettatori. Su Canale 5, “Beautiful” ha segnato 2.675.000 telespettatori, “Una Vita” 2.596.000, mentre “le vicende del trono over di Uomini e Donne” hanno raccolto 2.434.000 telespettatori. Sempre su Canale 5 il daytime del “Grande Fratello Vip” è stato visto da 2.277.000 telespettatori, seguito poi dalla striscia quotidiana di “Amici” verso il serale, che ha interessato 2.289.000 spettatori.

A seguire “il Segreto” ha ottenuto 2.297.000 telespettatori e “Pomeriggio 5” condotto da Barbara D’Urso ha raccolto 2.085.000 spettatori, per un totale del 17% di share. Su Italia 1, il cartone animato “i Simpson” ha registrato 906 mila spettatori. “Lo sportello di Forum”, su Rete 4, ha interessato 1.001.000 persone.

Ascolti Daytime mattina

“Uno Mattina” in onda su Rai 1 ha registrato il 17.23% di share, interessando 932.000 spettatori. Segue poi “Storie Italiane”, che ha totalizzato 1.087.000 visioni e per concludere, “La Prova del Cuoco” con 1.452.000 spettatori. Su Canale 5, “Mattino 5” ha registrato 902 mila telespettatori.

“Forum”, invece, 1.602.000.